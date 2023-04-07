蕭旭岑：馬英九努力拚和平 蔡英文帶台灣入險境

前總統馬英九在中國大陸訪問時提到，台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」。蔡英文總統今稱「馬前總統論述是1970年代的論述、跟現在2023年的環境有些差距」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑批評表示，中華民國憲法與憲法增修條文2023年還在實施，蔡英文否定憲法的「一中原則」，公開主張「兩國論」，將台灣帶向險境，已不適任中華民國總統職務。

蔡英文總統今在洛杉磯與媒體茶敘時回應媒體提問，提出對馬英九論述看法，並說現在的情境有一個清楚事實，就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，處理兩岸關係的最高目標就是確保台灣人民的自由民主生活方式，及台灣人民的人權，也希望盡其所能地維持兩岸和平穩定。

蕭旭岑則指出，馬英九在民間努力推動兩岸和平，現台灣面臨戰爭與和平的十字路口，執政的蔡英文總統卻不負責任，為個人政治利益犧牲台灣利益，犧牲台灣人安全，2024年一定要下架民進黨。

蕭旭岑表示，蔡英文總統一方面縱容陸委會發稿對馬英九政治攻擊，一方面也表態背書陸委會的「兩國論」，違背中華民國憲法，更是羞辱了中華民國總統職務。

蕭旭岑指出，中華民國憲法是「一中憲法」，這是前民進黨主席謝長廷都認證的，請問蔡英文是否公開承認我們憲法是「一個中國」？如果連這都不承認，認為兩岸是兩國，陸委會還有存在的必要嗎？

蕭旭岑指出，可以理解蔡英文總統此次訪美對行政部門缺席的失落，也肯定美國國會部門的支持，但國人更在意的是，此行是否有為台灣帶來實質的利益？能不能真正保障2300萬台灣鄉親的安全與福祉？

蕭旭岑強調，過去7年一再證明蔡英文總統的路線是錯誤的，台灣必須與美國和大陸都保持平衡的關係，事實上誠如許多媒體評論，馬英九此行訪問大陸證明了這樣的路線是有空間的，也才是正確的，因為這最符合台灣人利益。