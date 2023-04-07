台鹽前董座陳啟昱農舍爭議 立委預告至今仍非句點
民眾黨立委陳琬惠昨天爆料台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山的千坪農牧地上蓋豪宅，但市府建照和農地盤查系統都查無登記資料，陳啟昱昨晚發出聲明表示對農舍爭議深感抱歉，並退出民進黨、政壇。今天上午陳琬惠舉行記者會，預告這件農舍爭議「到今天不會是一個句點。」
陳琬惠說，退黨不能掩蓋違法事實，高雄市政府農業局將破壞農地的違法豪宅，界定為臨時性的貨櫃屋輕罰了事，可能6萬到30萬就對外止血，對於所有違法地上物與設施，高雄市府應依法拆除。
陳琬惠質疑，這塊地買賣時為何登記在陳啟昱前妻名下？是否涉及內容虛偽不實買賣？相關單位偵辦國民黨前立委顏寬恒豪宅案雷厲風行，請高雄市府展現魄力，不要高高舉起、輕輕放下，該怎麼辦就怎麼辦，呼籲檢調以偵辦顏寬恒豪宅的標準來徹查。
陳琬惠表示，附近居民都知道農舍內住的是誰，監察院長陳菊曾是座上賓，更應徹查到底誰在違法護航；檢調和監察院都應啟動調查，若有違法應立即拆除，不是隨陳啟昱離開民進黨和政壇就草草了事。
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