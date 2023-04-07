憂屆期不連續功虧一簣 時力呼籲盡速完成礦業法修法

第十屆立法委員任期剩於兩個會期，礦業法修法草案委員會已經完成審查，事隔至今4個月尚未朝野協商，為避免拖到最後一個會期卡到選舉期程，重演過去立法院修法因屆期不連續、功虧一簣的結果，時代力量立法院黨團今天強烈主張礦業法應在本會期完成修法，黨團也將每周在院會提案增列礦業法，提醒民進黨團儘速協商處理，完成礦業法修法。

時力立委陳椒華指出，社會各界殷殷期盼多年的礦業法修法，經濟委員會在去年12月終於有了進展，然而委員會審查完成至今已經4個月，民進黨團原訂 今天召開的黨團協商卻又突然取消，在本會期剩下不到2個月，仍有許多條文未達共識的情況下，時力黨團認為協商時程不能一拖再拖，呼籲民進黨團儘速召集協商，展開對話討論。

時力立委邱顯智表示，目前政院版礦業用地環評的相關規定，缺乏定期的環境風險評估機制，且對於未曾實施環評須補做環評的礦場條件也相當狹窄。我們憂心，礦場當地環境無論是水文、地下水、地質條件等都會巨幅改變，若欠缺後續追蹤監督和管理機制，真的有辦法保護山林嗎？

另外在礦業關閉計畫也同樣缺乏具體內容問題，邱顯智建議可仿照德國法，建立完整的關礦制度，處理包含關礦後的勞工及當地環境問題，並提供相關資源，讓礦工朋友們有一定的保障，或協助轉型的管道。

時力立委王婉諭說，在政府做出礦業權展限決定前，應與原住民族進行諮商同意，但現行政院版中，已經過一次諮商同意的礦場，其許可展限的諮商同意，礦業權者竟可決定不同意重辦，未來各地恐將發生「阿公同意，子孫不能不同意」的窘境。

時力黨團強調，過去礦業法已在立法院第九屆充分審議，時力黨團要再次向民進黨團及各黨團呼籲，儘速召集協商討論礦業法，並請經濟部拿出改革誠意，切勿迴避各界的期待。