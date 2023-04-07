影／時代力量黨團籲「礦業法」本會期完成修法

時代力量立委王婉諭與陳椒華上午舉行記者會，王婉諭表示「礦業法」修法在第九屆會期沒能通過、近期的協商又被取消，認為在第十屆會期的尾聲必須加速通過。陳椒華表示，如果礦業法修法在第十屆還是無法完成，民進黨立院黨團總召柯建銘要負最大的責任。時代力量強烈主張礦業法應在本會期完成修法，黨團也將每周在院會提案增列礦業法，提醒民進黨團儘速協商處理，完成礦業法修法。

王婉諭表示，時代力量認為在政府做出礦業權展限決定前，應與原住民族進行諮商同意，但現行政院版中，已經過一次諮商同意的礦場，其許可展限的諮商同意，礦業權者竟可決定不同意重辦，未來各地恐將發生「阿公同意，子孫不能不同意」的窘境。