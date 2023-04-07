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影／時代力量黨團籲「礦業法」本會期完成修法

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（左）與陳椒華（右）上午舉行記者會，呼籲礦業法修法刻不容緩。記者林澔一／攝影
時代力量立委王婉諭（左）與陳椒華（右）上午舉行記者會，呼籲礦業法修法刻不容緩。記者林澔一／攝影

時代力量立委王婉諭與陳椒華上午舉行記者會，王婉諭表示「礦業法」修法在第九屆會期沒能通過、近期的協商又被取消，認為在第十屆會期的尾聲必須加速通過。陳椒華表示，如果礦業法修法在第十屆還是無法完成，民進黨立院黨團總召柯建銘要負最大的責任。時代力量強烈主張礦業法應在本會期完成修法，黨團也將每周在院會提案增列礦業法，提醒民進黨團儘速協商處理，完成礦業法修法。

王婉諭表示，時代力量認為在政府做出礦業權展限決定前，應與原住民族進行諮商同意，但現行政院版中，已經過一次諮商同意的礦場，其許可展限的諮商同意，礦業權者竟可決定不同意重辦，未來各地恐將發生「阿公同意，子孫不能不同意」的窘境。

時代力量 礦業法 王婉諭

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