影／鳳梨滯銷價崩跌 立委陳以信批：農委會沒及早作為

國民黨立委以信今天到台南關廟鳳梨產銷合作社，見證關廟鳳梨今年出口到香港第一個貨櫃。他表示，鳳梨因政府沒及早因應而滯銷、希望大家都來幫忙吃鳳梨。

農民表示，今年鳳梨因為無法順利出口、市場數量太多價格暴跌，一台斤產地不到10塊錢，政府應該拿出方法解決。

陳以信說，應該採取價格穩定措施，「不管是收購或儲存、都應該及早因應做準備，不要等價格都崩跌、農民權益受損了再來做，那一切都來不及了」。