影／鳳梨滯銷價崩跌 立委陳以信批：農委會沒及早作為
國民黨立委以信今天到台南關廟鳳梨產銷合作社，見證關廟鳳梨今年出口到香港第一個貨櫃。他表示，鳳梨因政府沒及早因應而滯銷、希望大家都來幫忙吃鳳梨。
農民表示，今年鳳梨因為無法順利出口、市場數量太多價格暴跌，一台斤產地不到10塊錢，政府應該拿出方法解決。
陳以信說，應該採取價格穩定措施，「不管是收購或儲存、都應該及早因應做準備，不要等價格都崩跌、農民權益受損了再來做，那一切都來不及了」。
陳以信表示，解決鳳梨滯銷的方法有三個：第一個是促銷，希望國內的民眾都來買鳳梨、吃鳳梨。第二個是「做鳳梨罐頭」，第三個是除了日本還有大陸也要想辦法增加其他地方的出口，這需要政府來做好促銷。他呼籲海內外廣大的消費者都來吃台灣鳳梨，海外的台灣人也要多多購買、多向親朋好友介紹台灣鳳梨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言