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影／鳳梨滯銷價崩跌 立委陳以信批：農委會沒及早作為

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鳳梨滯銷價崩跌，立委陳以信批評農委會沒及早作為。記者周宗禎／攝影
鳳梨滯銷價崩跌，立委陳以信批評農委會沒及早作為。記者周宗禎／攝影

國民黨立委以信今天到台南關廟鳳梨產銷合作社，見證關廟鳳梨今年出口到香港第一個貨櫃。他表示，鳳梨因政府沒及早因應而滯銷、希望大家都來幫忙吃鳳梨。

農民表示，今年鳳梨因為無法順利出口、市場數量太多價格暴跌，一台斤產地不到10塊錢，政府應該拿出方法解決。

陳以信說，應該採取價格穩定措施，「不管是收購或儲存、都應該及早因應做準備，不要等價格都崩跌、農民權益受損了再來做，那一切都來不及了」。

陳以信表示，解決鳳梨滯銷的方法有三個：第一個是促銷，希望國內的民眾都來買鳳梨、吃鳳梨。第二個是「做鳳梨罐頭」，第三個是除了日本還有大陸也要想辦法增加其他地方的出口，這需要政府來做好促銷。他呼籲海內外廣大的消費者都來吃台灣鳳梨，海外的台灣人也要多多購買、多向親朋好友介紹台灣鳳梨。

鳳梨滯銷價崩跌，立委陳以信批評農委會沒及早作為。記者周宗禎／攝影
鳳梨滯銷價崩跌，立委陳以信批評農委會沒及早作為。記者周宗禎／攝影

鳳梨 陳以信 農民

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