台鐵債務清償土地爭議 王國材：政院討論中應有好結果
台鐵公司化因償債基金爭議卡關，台鐵工會不同意政府要求再增加土地讓償債基金撥付。交通部長王國材今受訪表示，公司化子法只剩債務清償爭議一項，連假期間都有和行政院主計單位持續討論，「應該會有好結果」，他期待台鐵公司可在好的基礎上往上走。
行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢，王國材在進入議場前受訪。被問到台鐵公司化沒看到安全及相關改革方案，王國材表示，太魯閣事件兩年來，台鐵有建立安全管理系統，加強內稽、內控，也經第三方評鑑安全管理制度有無完善，目前正依結果建議在做改善。
在公司化進程上，王國材表示，對於工會爭議，子法剩下一項，就是償債基金撥付土地不要增加土地，這部分連假期間都有跟政院主計單位討論，應該會有好結果，他期待台鐵公司在好基礎上往上走，內部安全管理系統也能持續加強。
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