【專家之眼】川普會被抓去坐牢嗎？

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聯合報／ 高永光／政大國家發展所兼任教授
前總統川普（右）因涉及封口費案4日遭起訴，但是否提高現任總統拜登（左）的勝算不無疑問。（美聯社）
前總統川普（右）因涉及封口費案4日遭起訴，但是否提高現任總統拜登（左）的勝算不無疑問。（美聯社）

美國前總統川普，因為其律師在2016年付了封口費（hush money）13萬美金，給情色女星暴風女丹尼爾斯，正式遭到紐約州法院，提起刑事訴訟。

川普是美國第一位遭到刑事起訴的總統，川普會不會因此受到判刑而坐監？或者因此失去角逐2024總統職位的資格？加上川普尚涉及兩項其它案件：2021年1月教唆、煽動群眾攻占國會山莊，以及私下藏匿政府機密文件。最後是否數案齊爆，狼狽退出政治舞台呢？

首先就支付封口費而言，到底犯不犯法？封口費有些類似商業上的保密條款，基本上並不違法。但由於這項支付是由川普2016年時的律師給暴風女郎，但在核銷時卻是在律師費用的項目下，紐約州檢察官認為這樣涉及偽造商業帳目文件。

而且，封口費的目的在於阻止暴風女郎，把她和川普之間的性事公諸於世，而會影響川普的選舉。因此，這筆費用不僅涉及偽造商業帳目，也涉及為選舉的金錢運用，在選舉法規規範上，如果被定罪，將是1年以上到4年以下的罪行，不算是輕罪。當然，如果川普被定罪，就會鋃鐺入獄。尤其，如果在2024年底前被定罪，就算當選勝出，可能都無法宣誓就職。

正因川普被刑事起訴，後續的影響甚大，有些評論直言這可能是民主黨覺得對2024大選沒有把握之下，所祭出的奇招，當然是想拖垮川普，有助於現任總統拜登的連任。

不過，仔細思考一下，其實要定川普的罪，仍相當困難。第一，到目前為止，川普和暴風女丹尼爾斯之間發生的滾床單的事，似乎沒有什麼人關心及在意。首先，這暴風女並不是指控川普性侵或強暴，看起來雙方好像有點妳情我悅，雖然丹尼爾斯有對媒體講，她覺得受到「威脅」，但重點是她「收了錢」，所謂「收錢事了」。這應該是目前的一些報導，並沒有從丹尼爾斯「受害」的角度在「發酵」。

其實，到目前為止約有25位女性曾經檢舉川普，涉及對她們的性侵（強暴）或是情節嚴重的性騷擾，如撫摸胸部及下體。但有些是舉證不足，有些則是和解了事，對川普都沒有構成傷害。

事實上川普的男性沙文主義，把女性物化，美國社會似乎早已視為「理所當然」，除了川普矢口否認這些指控，川普對女性的一些「粗口穢言」，事後也都道歉。「川普迷」對於川普的這些行徑，似乎也有點「崇拜」。4月5日川普在紐約出庭，有不少川普迷前往表達支持，其中不乏女性在新聞鏡頭前，表達了她們對川普毫不保留的支持。

川普的暴風情色女星事件，究竟會如何發展，還要看檢方能否證明川普確實知道這筆封口費的用途及報帳核銷過程，川普現下當然聲稱，他完全不知此事。雖然，檢方起訴川普共有34項罪名，但目前尚未公布細節，所以很難預料未來結果會如何。

不過，從檢方刑事起訴前後，民調結果川普的支持度不掉反升，似乎對2024總統大選，不僅對川普有利，反而對拜登不利。4月1日到4月3日美國Your Government的2個民調，一個是1500個樣本，川普對拜登40%比38%，川普勝出；另一個是1319個樣本，44%比42%，也是川普勝出。

其實從民調上來看，應該可以這樣説，不是川普太強，而是拜登太弱了。Real Clear Politics累計民調，到4月1日止，川普以43.4%對拜登的44.4%，差距在誤差值之內，雙方旗鼓相當。而同樣是Real Clear Politics的民調，拜登對上同樣是共和黨想和川普競爭的美國佛羅里達州長Ron Desantis，拜登以42.9%輸給Desantis的43.1%，雖然差距也在統計誤差之內。但以一個現任，且已經宣布要爭取連任的拜登而言，只能説拜登太弱了。因此給了一個爭議性非常強的川普，可能再次出任美國總統的機會。

筆者在美國留學時，修習美國政治相關課程，授課教授常把美國比喻成羅馬帝國，但教授們又常感慨羅馬帝國的隕落，暗喻著美國的世界強權總有終結的一日。看看川普的所言所行，不免和那些美國政治學者一樣，有著無限的感慨呀！

川普 封口費案

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