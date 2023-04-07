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【專家之眼】聽懂戴琪女士，構思全球經貿與台美大未來

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
美國貿易代表戴琪。路透社
美國貿易代表戴琪。路透社

值此美國兩黨初選活動轉趨熱烈之際，美國貿易談判辦公室的戴琪（Katherine Tai）大使，也於華盛頓當地時間，4月5日五點，下班後在美利堅大學法學院擔任今年度的Wenger Lecture，國際貿易法領域傑出講者。

於2017年曾經受邀擔綱的講者，則是備受敬重的世界貿易組織 (WTO)，Alan Wolff，前秘書長。

在此番演說中，戴大使指出，隨著美、中貿易而持續產生巨額的貿易逆差，在在顯示建立公平貿易體系，美國有必要與友好的盟國合作來達成最終目標。因此她呼籲要打造「友好外包（Friend-Shoring）」供應鏈，藉此減少來自地緣政治的牽制與衝突的可能風險。

由於戴女士的重大經歷之一，正是美國國會的國際貿易法律師；自然也不令人意外，她在諸多貿易議題的立場與激烈身段，跟世貿組織的前秘書長沃爾夫，會有著截然的不同。

也因此，被主要生產國家一一告上WTO的鋼、鋁關稅案；戴女士解讀卻是：於2021年間，由拜登總統與歐盟所達成的鋼、鋁配額設限，可以同時保護和受惠到在歐、美兩邊的鋼、鋁業者。

至於，從前總統歐巴馬任上所開始的消極杯葛，拒絕指派貿易仲裁機構的法官任命，世貿組織業已癱瘓多時。戴大使則直指：俄羅斯入侵烏克蘭之後，讓美國長期秉持的全球貿易和開放的共榮願景，打了問號和堅持做成必要修正。

戴琪女士堅定相信唯有採行非關稅的貿易手段，才能因應全球經濟日趨被激化之下的21世紀；她認為藉由產業政策和補貼，從基礎設施、半導體到綠能新科技，而不是追求過往的「自由化和零關稅」，才能扭轉在關鍵供應與稀有礦產、中間材料上，過於依賴中國、俄國甚至中東地區，間接任令其主導全球榮枯。

換言之，透過回歸美國的戰略性投資，並加強與「心志契合」國家合作，一同打造「公平永續的新未來」，就是講演的意旨。因此，現下正積極洽商中的印太經濟框架（IPEF），其關注點也不會在關稅、關務上頭，而會在環境、食安、勞權和數位安全等的層面上。

由蔡總統在過境之旅所提出的：台美自貿協定，出席的國會議員也在會後做轉述和表態支持。不過環境、食安與勞權，才是往下台、美談判的重中之重。

美國 食安 戴琪

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