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在洛杉磯僑宴見到哥哥姊姊 蔡總統：有點激動

共軍山東艦過巴士海峽 美尼米茲艦也現蹤台灣東部

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影／結束出訪與過境 蔡總統啟程返台

聯合報／ 記者張文馨／洛杉磯即時報導
有民眾不滿蔡總統兩岸政策，到場舉牌抗議。記者張文馨／攝影
有民眾不滿蔡總統兩岸政策，到場舉牌抗議。記者張文馨／攝影

蔡英文總統美西時間6日結束過境美國行程，離開洛杉磯；有中國大陸僑民到飯店外抗議，也有台灣僑胞列隊歡送，蔡總統與僑胞簡短致意後，搭車離去，結束10天9夜的出訪與過境，預計台灣時間7日抵台。

在蔡總統離開下榻飯店前兩小時，挺蔡和反蔡的民眾便陸續集結，一方面高呼「蔡英文、賣國賊」，另一邊大喊「蔡英文、加油」，台灣僑胞手持美國與中華民國國旗，輪流與總統握手；蔡總統座車經過抗議者身邊，離開飯店。

蔡總統過境美國重頭戲在5日於雷根圖書館會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）所率領的跨黨派議員，蔡總統重申台灣維護和平現狀的決心，感謝議員的參與及堅定支持，讓台灣人民了解到，台灣沒有被孤立，也並不孤單。

在蔡總統離開下榻飯店前兩小時，挺蔡和反蔡的民眾便陸續集結，一方面高呼「蔡英文、賣國賊」，另一邊大喊「蔡英文、加油」。記者張文馨／攝影
在蔡總統離開下榻飯店前兩小時，挺蔡和反蔡的民眾便陸續集結，一方面高呼「蔡英文、賣國賊」，另一邊大喊「蔡英文、加油」。記者張文馨／攝影
蔡英文總統美西時間6日結束過境美國行程，準備離開洛杉磯，台灣僑胞到蔡下榻飯店相送。記者張文馨／攝影
蔡英文總統美西時間6日結束過境美國行程，準備離開洛杉磯，台灣僑胞到蔡下榻飯店相送。記者張文馨／攝影
蔡英文總統美西時間6日結束過境美國行程，離開洛杉磯，預計台灣時間7日返抵國門。記者張文馨／攝影
蔡英文總統美西時間6日結束過境美國行程，離開洛杉磯，預計台灣時間7日返抵國門。記者張文馨／攝影
蔡英文總統離開洛杉磯前夕，有中國大陸僑胞到場抗議。記者張文馨／攝影
蔡英文總統離開洛杉磯前夕，有中國大陸僑胞到場抗議。記者張文馨／攝影

蔡英文 美國 議員

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