影／結束出訪與過境 蔡總統啟程返台

蔡英文總統美西時間6日結束過境美國行程，離開洛杉磯；有中國大陸僑民到飯店外抗議，也有台灣僑胞列隊歡送，蔡總統與僑胞簡短致意後，搭車離去，結束10天9夜的出訪與過境，預計台灣時間7日抵台。

在蔡總統離開下榻飯店前兩小時，挺蔡和反蔡的民眾便陸續集結，一方面高呼「蔡英文、賣國賊」，另一邊大喊「蔡英文、加油」，台灣僑胞手持美國與中華民國國旗，輪流與總統握手；蔡總統座車經過抗議者身邊，離開飯店。