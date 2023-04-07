台灣如何走出去？蔡英文：實質關係和建立邦交一樣重要

聯合報／ 記者丘采薇／洛杉磯即時報導
蔡英文總統即將結束出訪行程，今天在洛杉磯與隨團媒體茶敘。記者丘采薇／攝影
蔡英文總統即將結束出訪行程，今天在洛杉磯與隨團媒體茶敘。記者丘采薇／攝影

蔡英文總統完成出訪中美洲行程，即將從過境點洛杉磯返回台灣，今天在洛杉磯與隨團媒體茶敘。被問到這幾年陸續有邦交國斷交，在台灣特殊處境下，未來實質外交能力可以取代法治的外交關係嗎，如何讓台灣走出自己的路？

蔡總統表示，跟各國建立實質關係很重要，跟友邦建立外交關係也一樣重要，因此外交國安團隊都要齊頭並進，兩個方面都要持續去努力，「希望在跟國際朋友互動中，讓他們了解我們所處的情勢，以及我們穩定處理所有兩岸或國際事務，都可以得到國際朋友支持。」

另有媒體問，外界點名接下來台灣友邦巴拉圭或瓜地馬拉邦交有變數，這次有跟美方提到嗎？蔡總統說，這一次沒有特別跟美方在會議中提到邦交國的事情，美國一向的態度都是支持我方跟邦交國的關係，我方對於邦交國的情勢也都有密切注意，「也希望邦交國跟我們之間的關係更緊密，秉持價值跟相互扶持的精神，持續邦交關係。」

此外，蔡總統在茶敘前致詞也提到，經過這幾天，大家更了解台灣與邦交國的互動合作，瓜地馬拉總統賈麥岱挺台灣的力道，讓大家印象深刻，也看到台灣與瓜地馬拉合力興建的醫院開始運作、提供服務；在貝里斯，也見到5年前台灣獎學金受獎生已經從台灣學成歸國。

蔡總統說，上次訪問瓜地馬拉與貝里斯，都在她第一任任期，這幾年來雖然疫情減少互訪機會，但再次訪問這2個友邦，感受更甚以往，尤其是友邦傳達的熱情。這次疫後第一次出訪，面對的是更複雜的國際情勢，能夠完成這樣的任務是團隊的力量；她看到不同世代外交人員一起合作，也感受到台灣外交團隊的成長與蛻變，謝謝外交人員挺過疫情、頂住壓力，讓台灣邁向世界的腳步走得更穩更遠，未來要繼續一起打拚。

瓜地馬拉 邦交國 團隊

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