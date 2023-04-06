外交官墜樓案 外交部證實遺孀已返國

我國駐巴西聖保羅辦事處驚傳組長王之化墜樓，遺孀俞惠敏在日前撰寫公開信稱其墜樓原因不單純，情節疑牽扯高額官邸修繕費用及職場霸凌。外交部則在晚間證實，俞惠敏已在4月6日返抵國門，外交部將續協助家屬辦理撫卹事宜。

我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所從16樓墜樓身亡。王組長遺孀俞惠敏近來傳撰寫公開信給外交部長吳釗燮，指王之化的死不單純，要為死去的丈夫伸冤。

據了解，俞惠敏於3月15日抵達巴西聖保羅為丈夫處理後事，外交部則在今日證實俞惠敏已在4月6日回到台灣。

外交部表示，外交部於不幸事件發生後，即全力協助王組長遺孀俞惠敏盡快前往巴西聖保羅，並由同仁送機，途中也安排同仁協助轉機，以確保行程順利；行前並詳細向她說明駐處將協助加速王組長遺體火化的行政流程、提醒攜回相關必要文件及說明喪葬與撫卹權益等；駐處馮處長夫婦與同仁亦於俞惠敏抵達時前往接機照料。

外交部指出，駐聖保羅辦事處隨後依據遺孀俞惠敏意願，協助辦理王組長追思法會、死亡證明文件驗證及寓所退租等善後事宜。

外交部表示，過去這一段時間持續與俞惠敏保持密切聯繫，包括離開聖保羅返國的送機、中途轉機及抵台後的接機照料，均由外交部同仁提供協助與關懷，而俞惠敏目前已平安返國，但基於尊重家屬隱私，外交部不便對外透露細節， 並將續協助家屬辦理撫卹事宜。

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