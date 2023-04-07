農牧地違建豪宅 台鹽前董座陳啟昱道歉退出民進黨

高雄前副市長陳啟昱（圖）旗山住宅爆發違法疑慮，陳啟昱公開致歉。本報資料照片 民眾黨立委陳琬惠昨天爆料指台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山的千坪農牧用地蓋豪宅，但高雄市府建照和農地盤查系統都查無登記資料，質疑民進黨大動作查國民黨前立委顏寬恒豪宅，面對黨內同志卻官官相護。陳啟昱昨晚發出聲明表示，對違章農舍爭議深感抱歉，即日起退出民進黨，並不再參與任何政治事務。

陳琬惠昨舉行「陳啟昱旗山違法豪宅，陳其邁市長查不查？」記者會，指她接到吹哨者資料後，利用連假到旗山查訪，發現這座豪宅占地超過1500坪，且戒備森嚴，不僅門口有多支監視器，裡面還有很多狗吠聲，附近居民透露陳啟昱和妻子住在裡面。

陳琬惠出示這棟建築的空拍圖及兩個地段資料，兩筆土地都是農牧用地，交易時間皆為2017年11月，共1739.75坪，總價3090萬元。陳琬惠指這兩筆土地登記的名字是「陳芃銨」，她是陳啟昱前妻，原名陳美珠，共向陽信銀行抵押貸款2760萬元。

陳琬惠表示，她在高雄市建築執照存根查詢系統搜尋，發現沒有相關登記資料，亦即土地上應該是沒有建物，接著又到農委會農地盤查系統搜尋，也查無陳啟昱農舍登記資料，但事實是蓋了房子，可見這棟建築並未經過申請程序建築。

陳琬惠指出，陳啟昱是第19屆民進黨中執委，曾任台鹽董事長及立委，媒體也曾在2021年2月報導監察院長陳菊於春節期間到旗山造訪友人時，順道到這棟千坪房舍拜訪陳啟昱。

陳琬惠質疑陳啟昱曾任高雄市副市長和黨內要職，是否因而官官相護，在農牧用地蓋房舍卻不必登記或被查？民進黨政府興師動眾查顏寬恒豪宅，「陳啟昱涉及違法房舍，是否也以相同力度立刻啟動調查？」

高雄市長陳其邁表示，任何人都一樣，違規使用都會依法處理，已經請農業局處理。

農業局表示，因無法進入現場確認，從外觀判斷初步認定是農地上的貨櫃屋，將依規定要求農地所有人改善補提申請。

陳啟昱由前市長陳菊延攬陳出任高雄副市長，2016年轉任台鹽董事長，陳妻曾姿雯也曾任高雄觀光局長及民政局長；曾姿雯是旗山人，所以在旗山蓋豪宅居住，住家常有民進黨政要出入。