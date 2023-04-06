台鹽前董座陳啟昱爆農舍爭議 宣布退出民進黨、不再參與政治

台鹽前董事長、高雄市前副市長陳啟昱爆發違法農舍爭議，陳啟昱第一時間拒接電話，直至晚間透過民進黨高市黨部發布聲明表示，他個人對於農舍爭議深感抱歉，即日起退出民進黨，不再參與任何政治事務。

民眾黨立委陳琬惠今日上午召開記者會，指控民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱在高雄旗山農地興建豪華住宅，豪宅查無建號疑違法興建，要求市長陳其邁比照前立委顏寬恆豪宅模式啟動調查。陳其邁回應，任何人都一樣，違規使用都會依法處理，已請農業局去處理。

農業局表示，今天下午農業局人員前往了解，因無法入內，僅由外觀確定裡面有臨時性貨櫃屋，無法確定是否有農舍存在，初步認定農地上的貨櫃屋是農業設施，須依規定提出申請。農業局表示，經查地主未申請蓋農舍或取得農業設施容許，農業局會請農地所有人改善，依規定查處並移請地政局裁罰。

晚間8點多，陳啟昱透過民進黨高市黨部發聲明表示，「違章農舍爭議，本人深感抱歉，一切依照高雄市政府相關規定辦理。本人自即日起退出民主進步黨，並不再參與任何政治相關事務」。