出手協調費芯大戰 游淑慧認不妥：蔣萬安將裡外不是人

國民黨立委初選費芯大戰持續，距離民調時間僅剩十天不到，台北市長蔣萬安這一兩天就會相繼約費鴻泰、徐巧芯各別會面。表態爭取港湖立委初選的國民黨議員游淑慧則在臉書表示，蔣萬安參與黨內立委初選協調，她認為「不妥、不需、也裡外不是人。」

游淑慧說，蔣萬安才剛當選市長，下周議會即要開議，他要面對上任後的第一次議會震撼教育，這段時間應該給予他空間和時間專注在市政。等待24年的大巨蛋終於進入最後收尾階段，台北捷運第二期路網，在他第一任內要多箭齊發，北市人口流失問題、居住問題等，那一樣都比協調黨內初選來得重要。

游淑慧說，所謂協調，說白了就是勸退誰或勸和，這種事情有比市政重要嗎？她認為不妥當、不需要，也裡外不是人。

游說，松信選區即將要展開民調作業，要協調什麼？至於港湖選區也是手心手背，蔣萬安和李彥秀本來就是立院老同事好朋友，去年最早萬安原本屬意李彥秀擔任競選總幹事，只是當時李彥秀婉拒，準備回鍋參加議員選舉。

游淑慧說，她雖和蔣萬安原本不熟悉，但後來因為參與蔣萬安競選過程中政策和辯論準備，而有了革命情感。所以對蔣萬安來說，都是好朋友，現在要幫誰協調誰？她覺得會很尷尬，不管如何，每位初選參選人都和蔣萬安都有過一起打拼的情誼，未來市政或預算爭取也還要繼續合作。

游認為，一位新科市長，先讓他扮演好市長角色吧，類搓圓仔的事或和事佬的角色，她覺得不是市民期待的。