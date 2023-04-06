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花蓮藍營基層挺侯友宜參選總統 呼籲黨中央盡速提名

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市民代表會主席李振瑋今天發聲，支持新北市長侯友宜力拚2024總統大選，更呼籲國民黨中央盡速提名。圖／花蓮市代會主席李振瑋提供
花蓮市民代表會主席李振瑋今天發聲，支持新北市長侯友宜力拚2024總統大選，更呼籲國民黨中央盡速提名。圖／花蓮市代會主席李振瑋提供

明年就要總統大選國民黨總統候選人撲朔迷離尚未定案，讓藍營基層很著急。花蓮市民代表會主席李振瑋今天發聲，指出團結共好是大家堅定的信念，支持新北市長侯友宜力拚2024總統大選，更鄭重呼籲國民黨中央盡速提名侯友宜，守護中華民國。

李振瑋表示，花蓮風景宜人，花蓮人用熱情、善良款待世界各地的旅人，吸引無數國際觀光客。但一遇到假期、連假，車潮就塞在國五、蘇花改，為了避免塞車，執政黨卻說先到宜蘭就好，如此不便，是把旅客拒為門外。

李振瑋指出，民進黨政府善用各種大內宣，從類火車、校正回歸、微解封等爭議名詞，掩蓋無法解決問題的真相；從疫情的口罩之亂、欠缺疫苗及快篩，到日常生活的缺蛋、缺水、缺藥，都無法解決人民需求。

他認為，每當國家發生問題時，侯友宜都能第一時間提出最核心的解決方案，盼中央一同解決人民困苦。同時侯友宜歷經兩屆市長選舉，處處可看見政策及建設的改變與更新，去年選舉更是全台得票數最高候選人。

李振瑋表示，自己清楚黨中央對於總統人選的高規格嚴審，但侯友宜是目前民調最高、人氣最強，且經歷兩次市長選舉，已受到最嚴格的檢驗，是目前藍營全台最耐打的「最強母雞」，呼籲黨中央盡速提名侯友宜成為國民黨總統候選人。

總統大選 侯友宜 國民黨

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