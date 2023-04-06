黨主席朱立倫親邀 竹市前議長鄭成光重返國民黨團運作

國民黨新竹市黨部與市議會國民黨團今天舉辦聯合餐敘，會中歡迎前議長鄭成光、彭昆耀正式加入國民黨議會黨團運作，黨團成員增至13人。值得注意的是，議員資歷深厚的鄭成光是在黨主席朱立倫親自邀約下，重返國民黨團，壯大新竹市藍軍勢力。

新竹市議會本屆議會生態有不小轉變，除原有國民黨團、民進黨團與時代力量黨團，也成立第4個黨團「新聯線政團」。國民黨團在副議長余邦彥、林慈愛、陳啓源退出黨團運作後剩11人，但今天又迎來議員鄭成光、彭昆耀至13人，穩坐第一大黨團。

市黨部主委李縉穎今天中午宴請國民黨全體議員與黨部成員，據了解，大家就新竹市政、黨務工作、以及立委選戰與未來合作事項上交換意見。現場還舉行歡迎儀式，獻花歡迎鄭成光與彭昆耀將加入國民黨議會黨團運作，2人皆為無黨籍議員。

李縉穎說，非常高興鄭成光老議長能重新加入國民黨黨團，他透露自己在拜訪鄭成光老議長時詢問是否有重回國民黨團運作意願，並帶上黨主席朱立倫的誠意，朱主席也親自致電邀約鄭成光回到國民黨團，自己在拜訪彭昆耀議員時也同樣提出誠摯邀請。

李縉穎表示，希望借助老議長與彭議員的經驗與能力，讓國民黨黨團更加壯大。新竹市的國民黨會繼續秉持在議會監督市政、為民喉舌的理念，讓新竹市更為進步發展。