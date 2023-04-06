入民眾黨後首露臉 黃珊珊：個人選擇會承擔結果

台北市前副市長黃珊珊今天宣布加入民眾黨，下午三點左右現身柯文哲辦公室。黃珊珊在受訪時強調，加入民眾黨是為了幫助柯文哲2024總統大選，是「滿自然的事」，已和同事們說明過，這她個人的選擇，也會承擔這樣的結果。

黃珊珊表示，她在市政府多年，也在議會20幾年，相信外界對她從政的過程都很了解，相信柯文哲會是很好的候選人，所以希望盡一己之力，集結能集結的力量來團結，不管是第三勢力或中間選民，都希望能爭取到各界的支持，她相信柯。

媒體問到為什麼在這個時間點加入？黃珊珊說，我們一直都是很好的戰友，現在必須面臨總統大選這麼重要的選舉，要協助柯的話，很多工作要和他們一起合作，這件事也是經過相關思考，雙方理念幾乎是一樣的，「這是一件很好、很自然的事情，沒有什麼特別的問題。」

媒體追問這個決定是否跟親民黨主席宋楚瑜報告過？黃珊珊回應，「我有跟我們的同事們都有去說明」，相信大家都很清楚，親民黨跟民眾黨都是柔性的政黨，所以本來都是很好的盟友，這部分也不用特別做文章，相信大家都對她有所了解，這是她個人的選擇，她也會承擔這樣的結果。

媒體問黃珊珊擔任民眾黨選決會成員，有無可能列不分區？黃珊珊回答，目前只開第一次會議，還會有後續的討論，討論出來會有比較明確的方向，不管任何政黨都應該提出最好的人選。

至於入黨是否為了「柯珊配」？黃珊珊重申「請大家不用幫我找工作」，她目前第一要務就是陪柯文哲去美國訪問，希望這次訪問成功，且在過程中讓更多民眾知道民眾黨未來希望往哪個方向去。