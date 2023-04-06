顏寬恒交保金額適當性惹議 蔡碧仲：據以力爭才是正道

國民黨前立委顏寬恒因被指涉及台中市沙鹿區豪宅違建案，台中地檢署日前諭知以新台幣1000萬元交保，多名國民黨立委今質疑，此案與其他案件相比，交保金額有顯著差距。法務部次長蔡碧仲表示，檢察官或法官對於交保金額都是幾經斟酌，如果對交保或交保金額有異議，可以依法尋求司法救濟，如此才是正道。

立法院司法及法制委員會今天審查「刑事訴訟法」部分條文修正草案，國民黨立委王鴻薇質詢時指出，交保金額的裁定沒有客觀、科學上的依據，根據現實生活經驗，通常會考量財力與罪行的嚴重程度來決定交保金額。

王鴻薇質疑，顏寬恒因為涉及侵占國有土地、偽造交易紀錄被諭知以1000萬元交保，然而有很多刑度應該比顏寬恒更高的人，他們的交保因額卻遠低於顏寬恒，引起社會討論，詢問法院裁定交保金額的衡量為何。

司法院秘書長林輝煌表示，有關交保金額的決定，通常是審判核心的事項，法官審酌後通常會載明在裁定書當中，司法院不便表示意見。

國民黨立委游毓蘭質詢時也指出，從台南市正副議長賄選案或是88槍擊案等案的犯罪型態、侵害法益、社會危害性等來看，這些案子的交保金額比顏寬恒案低很多，社會各界有所質疑，交保金額是否合理等。

蔡碧仲答詢時表示，檢察官或法官對於交保金額都是幾經斟酌，但是如果被諭令交保的人，他們對交保或交保金額有異議，可以依法尋求司法救濟，「顏先生如果認為這個金額不能接受，可以採取這個方式」。

蔡碧仲質疑，顏寬恒為何要捨正途不為，而且他既然接受也去交保了，為何還要指摘台中地檢署承辦檢察官哪裡有問題，應該是要朝具體案件來尋求救濟、據以力爭，如此才是正道。