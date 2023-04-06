美眾院外交委員會訪團抵台 府：蔡總統8日接見

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）率訪問團抵達台灣，展開至4月8日，為期3天的訪問行程。總統府發言人Kolas Yotaka 今天表示，總統府表達誠摯歡迎之意，蔡總統預計將於8日，於總統府接見訪問團，就台美安全合作、經貿關係等雙方共同關注之議題深入交換意見。

Kolas表示，此行為麥考爾主席第一次以外交委員會主席身分，率領跨黨派重量級訪團出訪，訪團成員另包括：聯邦眾議院金映玉（Young Kim, R-CA）、貝拉（Ami Bera, D-CA）、希爾（French Hill, R-AR）、瑞森紹爾（Guy Reschenthaler, R-PA）、汀恩（Madeleine Dean, D-PA）、羅勒（Michael Lawler, R-NY）、莫倫（Nathaniel Moran, R-TX）等7位跨黨派國會議員。

Kolas表示，美國國會向來是推動台美關係持續前進的重要推手，麥考爾主政的外交委員會，更透過不同立法作為支持台灣、確保美國對台灣的承諾，並提供政策工具，協助台灣提升自我防衛能力，展現支持台美關係深化的堅定立場。

Kolas表示，台灣是維護區域和平的良善力量，期盼透過訪團此行交流，持續深化台美在各領域的合作夥伴關係，共同為捍衛民主自由價值貢獻心力。