美聯邦眾議院外委會主席率團訪台 外交部：誠摯歡迎

外交部今指出，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）於4月6日至8日率團搭乘美國行政專機來台訪問，全團共8位國會議員，皆為友台議員，外交部對主席麥考爾率團來訪表達誠摯歡迎。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾今上午率團訪台，成員包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim, R-CA）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera, D-CA）、聯邦眾議員希爾（French Hill, R-AR）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler, R-PA）、汀恩（Madeleine Dean, D-PA）、羅勒（Michael Lawler, R-NY）以及莫倫（Nathaniel Moran, R-TX）等。

外交部常務次長俞大㵢於6日上午代表我國政府前往接機。外交部指出，訪團在台期間將晉見蔡英文總統、副總統賴清德，並接受立法院院長游錫堃及外交部部長吳釗燮款宴；另將與我方官員就台美關係各項重要議題交換意見。

外交部表示，麥考爾在就任外委會主席之前，曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會中挺台最力的國會領袖之一，近年來美國國會所有挺台舉措，均有麥考爾對台灣鼎力支持的身影，包括上一屆國會提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），以及與時任眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）聯名致函拜登政府促請加速對我軍售。

外交部並指出，金映玉同樣是友我議員，曾於上屆國會提出「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，並已獲拜登總統簽署生效完成立法，金映玉另於本屆國會提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）。

外交部表示，麥考爾此次是首次訪台，也是第一次以外交委員會主席身分率團出訪。值此全球及區域情勢快速變動、中方持續升高對我威嚇及脅迫打壓之際，美國聯邦眾議院外交委員會籌組重量級訪團來台，充分彰顯美國國會不分黨派對於台灣的堅定支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。相信此次率團來訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。