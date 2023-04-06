破壞關鍵基礎建設 最高可罰1億

破壞發電廠，最高可罰1億、處無期徒刑！行政院6日公布《電業法》修法22項內容（電力、天然氣、核能等）涉及保護關鍵基礎設施的加重刑責法案，若有毀壞行為，最高判7年，若因此置人於死，最高可處1億罰金、無期徒刑。被問到境外團體破壞，國內法是否可罰？羅秉成表示可以，會請海巡署加強執法。

加重破壞基建罰則

行政院國土安全辦公室主任何達仁表示，對於國家運作具重要性設施之防護，攸關國家安全及社會正常運作，需要有效的處罰手段才能達到防護目的，但過去對破壞重要的國家關鍵基礎設施處罰法令，大部分僅適用普通刑法，欠缺特別加重處罰規定，因此本次將針對破壞關鍵基礎建設加重處分。

何達仁指出，關鍵基礎建設包括海底電纜，電力、天然氣、石油、水資源等基礎建設，還有證券、期貨交易所等。若竊取、毀壞或其他非法方式危害運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑（得併科5百萬元以下罰金）；意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項之罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新臺幣5千萬元以下罰金。

禁無人機侵擾機場

前二項情形致釀成災害者，加重其刑至2分之1；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科新臺幣8千萬元以下罰金。另外，對於資通訊系統有危害正常運作者，比照前述罰則，且還會罰未遂犯。

何達仁舉例，如果是無人機侵擾機場，原本只有30到150萬元罰鍰，還有沒收無人機，修法後至少處1年至7年徒刑，500萬元以下罰金；致人於死者，最重處無期徒刑，1億元以下罰金。

被問到如馬祖海底電纜遭境外團體破壞，國內法是否可罰，羅秉成表示可以，會請海巡署加強執法。由於海底電纜尚未納入「國家關鍵基礎建設」，對此羅秉成表示，已經在請數位部評估納入，但相關法規修正並未僅罰「關鍵基礎建設」，若是國家「重大建設」遭破壞也會開罰。

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