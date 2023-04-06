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律師簡榮宗建議如政府沒收基隆四接公投打憲法訴訟反制

聯合報／ 記者高凌雲
律師簡榮宗表示，中選會主委李進勇與內政部長林右昌都曾任基隆市長，卻打算沒收基隆四接公投，他建議基隆可以打憲法訴訟。圖片提供/國民黨中央黨部
律師簡榮宗表示，中選會主委李進勇與內政部長林右昌都曾任基隆市長，卻打算沒收基隆四接公投，他建議基隆可以打憲法訴訟。圖片提供/國民黨中央黨部

對於基隆護海公投爭議，國民黨上午舉行記者會抨擊民進黨沒收地方民意反民主，律師簡榮宗表示，內政部長林右昌敢做不敢當，和中選會主委李進勇唱和，兩位都是前任基隆市長，卻聯手打壓基隆市民權益，若中選會執意否決，他建議基隆市打憲法訴訟。

簡榮宗指出，如果去年12月內政部駁回基隆市政府提出公投函詢議案，去年8月當時的基隆市長林右昌就可以駁回了，這是基隆地方自治事項，地方政府有審查權利，林右昌想駁又不敢駁怕，怕影響選舉。今年2月媒體披露內政部沒收公投後，中選會說准駁與否是地方政府權限，既然是地方政府權限，基隆市長謝國樑許可公投提案的第一階段後，中選會又說有違法之虞，不是說這是地方政府的權限嗎？

擬參選新北市第12選區立委的簡榮宗說，李林兩位都是基隆市前任市長，兩人聯手打壓地方性公投，忘記基隆市民託付。從法律上來看，公民投票法第 2條規定地方自治重大事項的創制跟複決，可用地方公投表決，地方制度法第19條，地方自治重大事項包括：環境保護、農林漁牧、生態保育、觀光發展跟都市發展，基隆市水產保護區能不能做四接工程，就是環境保護。

簡榮宗表示，如果基隆市通過公投連署，中選會堅持有違法之虞，否決辦理，基隆市政府或是基隆市議會，可以依照憲法訴訟法的83條，經過審級救濟之後，打憲法訴訟。

公投 中選會

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