228館修復…受難家屬舉狒狒之死 盼蔣萬安讓真相更透明

台北市長蔣萬安今天出席市定古蹟「台北放送局」、現為二二八紀念館的整建開工，預計2025年重新開館，承諾會將更多史料攤在陽光下。一同出席開工典禮的二二八受難者陳澄波外孫、二二八藝術家蒲添生之子蒲浩志說，有感受到蔣市長對二二八事件的重視，期待蔣萬安任內可以有一些歷史定位，也能對受難家屬多一點撫慰。

台北市文化局長蔡詩萍表示，蔣上任之後，北市府已經積極重啟口述歷史搜集，並在今年二二八之後，已經開過一次諮詢會議，但因還原更多二二八史料，這部分真正的主導權還是在中央，中央才掌握最多原始資料，北市府會在台北市的範圍內，盡所能進行學者、還有家屬後續的深入訪談，會再找看看有沒有新的史料。

蔡詩萍提到，經過這麼多年，許多耆老已凋零，北市府也會針對受難家屬二代、三代，看看是否有更多口述歷史資料，還有包括二代三代現在的生活樣態，怎麼看待當年的事件，也會在這一部分再努力開發新的史料，並針對別人的研究基礎上，鎖定台北市的範圍再深化，找一些更深入的專題，做更好的研究。

由於今年二二八紀念日，蔣萬安致詞時，有抗議群眾鬧場，也有人要求蔣萬安應該以蔣家後代身分道歉，受難家屬蒲浩志則認為，「我們沒有選擇生的權利，蔣萬安可以以市長身分多做一點事，但若以原罪加諸他身上，不是很適當」，包括蔣市長血統，還有質疑本省、外省、會不會講台灣話、是不適愛台灣等，這都有探討空間，但不能用原罪來定位。

蒲浩志說，他期待未來二二八紀念館修復重新開幕，會有更多常設展聚焦在發生在台北市的二二八事件，絕對有助於社會和解，尤其所有的事都要公開透明，才能釐清事件本質，但目前裡面還有很多東西還沒釐清，唯有將毒瘤攤開，以前發生什麼樣的事情？對或不對？用事實來說話。