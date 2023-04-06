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228館修復…受難家屬舉狒狒之死 盼蔣萬安讓真相更透明

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
二二八受難者陳澄波外孫、二二八藝術家蒲添生之子蒲浩志今天出席台北二二八紀念館修復開工典禮。記者林麗玉／攝影
二二八受難者陳澄波外孫、二二八藝術家蒲添生之子蒲浩志今天出席台北二二八紀念館修復開工典禮。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天出席市定古蹟「台北放送局」、現為二二八紀念館的整建開工，預計2025年重新開館，承諾會將更多史料攤在陽光下。一同出席開工典禮的二二八受難者陳澄波外孫、二二八藝術家蒲添生之子蒲浩志說，有感受到蔣市長對二二八事件的重視，期待蔣萬安任內可以有一些歷史定位，也能對受難家屬多一點撫慰。

台北市文化局長蔡詩萍表示，蔣上任之後，北市府已經積極重啟口述歷史搜集，並在今年二二八之後，已經開過一次諮詢會議，但因還原更多二二八史料，這部分真正的主導權還是在中央，中央才掌握最多原始資料，北市府會在台北市的範圍內，盡所能進行學者、還有家屬後續的深入訪談，會再找看看有沒有新的史料。

蔡詩萍提到，經過這麼多年，許多耆老已凋零，北市府也會針對受難家屬二代、三代，看看是否有更多口述歷史資料，還有包括二代三代現在的生活樣態，怎麼看待當年的事件，也會在這一部分再努力開發新的史料，並針對別人的研究基礎上，鎖定台北市的範圍再深化，找一些更深入的專題，做更好的研究。

由於今年二二八紀念日，蔣萬安致詞時，有抗議群眾鬧場，也有人要求蔣萬安應該以蔣家後代身分道歉，受難家屬蒲浩志則認為，「我們沒有選擇生的權利，蔣萬安可以以市長身分多做一點事，但若以原罪加諸他身上，不是很適當」，包括蔣市長血統，還有質疑本省、外省、會不會講台灣話、是不適愛台灣等，這都有探討空間，但不能用原罪來定位。

蒲浩志說，他期待未來二二八紀念館修復重新開幕，會有更多常設展聚焦在發生在台北市的二二八事件，絕對有助於社會和解，尤其所有的事都要公開透明，才能釐清事件本質，但目前裡面還有很多東西還沒釐清，唯有將毒瘤攤開，以前發生什麼樣的事情？對或不對？用事實來說話。

蒲浩志致詞時也提到，希望二二八紀念館修舊如舊，不要修舊如新，否則就會失去歷史意義。他也舉狒狒之死提到，「上個月台灣一隻狒狒逃出來，追捕過程把牠打死，社會群起公憤，馬上逼出一個真相，對以七十多年前二二八受難者如何犧牲性命，我們要記取這個教訓，狒狒一隻動物的命都值得檢討，二二八事件有多少命？需要更加省思。」

台北市長蔣萬安今天出席市定古蹟「台北放送局」、現為二二八紀念館的整建開工。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席市定古蹟「台北放送局」、現為二二八紀念館的整建開工。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 紀念館 二二八事件 狒狒

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