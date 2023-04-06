「34萬選民期待讓我無法離開政治」 黃珊珊宣布加入民眾黨

台北市前副市長黃珊珊今天上午宣布加入台灣民眾黨。她透過臉書分享心情，指34萬選民的期待，讓她無法揮揮衣袖遠離政治；民眾黨主席柯文哲並不完美，卻為台灣政治文化帶來改變，未來她將與「希望台灣能夠擺脫統獨意識形態對立、擺脫藍綠在地方與黑金共治的好朋友們，共同承擔改變政治文化的重責大任！」

黃珊珊說，從政24年來服務公眾已經是她的生活習慣，她自已很清楚，對於台灣這塊土地和人民仍有十足的熱情與深深的責任感，去年選舉過後最不捨的，就是支持她的選民與年輕朋友。

黃珊珊表示，支持者期盼掙脫政黨對立與意識型態的綑綁，信任並支持她，投下34萬票的期待，「這份期待好重好重，讓我沒辦法揮揮衣袖遠離政治」，想用盡全力為支持者打造一個符合民眾期待的正常國家。

黃珊珊說，她深信柯文哲與台灣民眾黨是「彰顯正直誠信的正確選擇」，她擔任台北市議員時，在台北市議會見證柯文哲執政五年，到台北市政府擔任副市長近三年，與柯文哲朝夕相處，也和民眾黨的朋友並肩作戰，充分體認到，要改變台灣政治就必須凝聚這股力量，唯有壯大這股力量，才更有能量去對抗黑金貪腐和金權政治。

黃珊珊說，柯文哲並不完美，但柯在政治文化上所帶來的改變是顯而易見的，除了堅守財政紀律、追求公平正義，開放政府、公開透明、以人為本、務實治理，最重要的就是正直誠信。

黃珊珊指出，這八年來她不只是「改變成真」的見證者，也是身體力行的執行者，柯市府留下的制度與團隊文化，確實為台北的未來帶來正面的發展。雖然去年她參選台北市長選舉的結果不如預期，但堅信改變政治文化的社會運動已開花結果，「全台灣已經有相當比例的中間選民從藍綠對立中覺醒，唾棄棄保的遊戲規則，選擇更正確的價值。」