影／二二八紀念館整建 蔣萬安：讓歷史與人權價值獲得更多重視
台北市長蔣萬安今天出席市定古蹟台北放送局（二二八紀念館）整建開工典禮，蔣萬安致詞時表示，這棟建築乘載著歷史歲月，在日治時期是台北放送局，1945年改成台灣廣播公司，1947年228事件發生時，放送局成為民眾代表透過廣播向民眾說明事件處理相關近況非常重要的管道，也因此台北市政府在1996年選定這裡作為228紀念館館址。
蔣萬安強調，他非常重視228事件的歷史意義，也因此今年除了辦理228紀念儀式，也參觀228常設展，並聆聽家屬心聲，從今天開始，228紀念館將展開1年10個月的工程，這是自1997年開館後最具規模的古蹟修復工程，投入7500萬元經費，除了修復建築外觀及硬體結構，也將放入更多史料，讓民眾暸解228事件對台灣歷史發展的重要影響，修復期間將採閉館不休館方式，持續推動228教育推廣活動，讓歷史與人權價值獲得更多的重視與教育意義。
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