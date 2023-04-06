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獨／新北市府首長人事異動 揭侯友宜秘密行動

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜(左)與謝政達(右)兩人結識約30年，謝政達在市府內德高望重，隨和個性也深獲府內員工喜愛。圖／翻攝侯友宜臉書
侯友宜(左)與謝政達(右)兩人結識約30年，謝政達在市府內德高望重，隨和個性也深獲府內員工喜愛。圖／翻攝侯友宜臉書

去年11月月底新北市長侯友宜以超過百萬票強勢連任，府內人事小內閣隨之異動，現任文化局長龔雅雯將於本月17日升任副祕書長，青年局前局長錢念群也以「另有任用」為由更換。府內盛傳其背後原因，則是侯友宜已開始籌備2024總統競選辦公室人員，因此調整小內閣位置，準備迎戰2024總統大選

府內高層指出，目前選辦人事安排不便對外多說，但策略會預先規劃，目前尚不能確認侯百分百要選，所以選辦人員仍規畫當中，馬上可用的選辦戰力主要還是以謝政達、張其強等曾經歷輔選等人為主。

對此，副市長謝政達、副秘張其強、國民黨新北黨部主委黃志雄皆回應尚未聽說籌備選辦人員一事，錢念群則以「開會中」短訊未回應。

新北市府上月底突然發布人事小內閣異動，現任文化局長龔雅雯將於本月17日升任副祕書長，龔雅雯曾任教育部專委、教育局副局長、局長、府內參事等，擁有十多年以上行政經歷，升任副祕適才適所，早在侯連任前就是內定人選，但因「人事原因」未能即時於侯連任後立即升任。

而會在17日將龔雅雯勝任的主要原因則是，除了已解決「人事原因」。新北市副秘書長應設兩事務官、一機要人員，但目前僅有機要身分的張其強擔任副祕書長。張其強媒體人出身，曾在桃園縣府、台北市府、新北市觀旅、新聞局長，更也是2022年侯友宜連任市長的競選總部執行長。龔雅雯在此時升任副祕原因，府內盛傳是因張其強將被加入2024侯競選總部，未免副秘職出現空窗，因此在此刻終於發布人事異動。

另外被指「完成階段性任務，將借重其專長另有任用」的新北市青年局前局長錢念群則是台大政治學研究所，畢業後曾在舊金山市議員辦公室擔任實習法務助理，2016年還是侯友宜故鄉、嘉義市長黃敏惠貼身助理，身具眷村二代背景，可淡化侯友宜本省色彩，降低深藍族群疑慮。

而這次的人事異動，盛傳張其強因2022輔選有功，預計將加入2024侯總統選辦、錢念群的加入可深化侯友宜與嘉義更深的連結並接軌國際事務。另外曾被侯友宜以「謝天、謝地、謝政達！」的新北市副市長謝政達，2018請辭當時勞工局長身分協助侯友宜登上市長大位，及黨內精神領袖李乾龍、林鴻池等人預料都是加入侯2024總統選辦人選。

總統大選 侯友宜

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