黃珊珊加入民眾黨「深信柯文哲正直誠信」 親民黨：沒有評論

台北市前副市長黃珊珊今在臉書宣布，正式加入台灣民眾黨。黃珊珊也表示，他深信民眾黨主席柯文哲和台灣民眾黨是彰顯正直誠信的正確選擇。親民黨今則表示，沒有評論，謝謝。

【中央社／台北6日電】

台北市前副市長黃珊珊今天表示，已正式加入台灣民眾黨，希望台灣能夠擺脫統獨意識形態對立及藍綠在地方與黑金共治，盼能承擔改變政治文化的重責大任。

黃珊珊透過臉書（Facebook）宣布正式加入台灣民眾黨，她說，從政24年，服務公眾已是生活習慣，她很清楚對台灣這塊土地與人民仍有十足熱情與一份責任感，去年選舉過後最不捨的就是支持她的選民與年輕朋友。

黃珊珊指出，選民與年輕朋友對她的信任和支持及期盼掙脫政黨對立與意識型態綑綁，賦予34萬張選票期待，這期待好重，所以想為這群支持她的人們，打造符合民眾期待的正常國家。

黃珊珊說，深信柯文哲（民眾黨主席）與台灣民眾黨，正是彰顯正直誠信的正確選擇。

她表示，過去在台北市議會見證柯文哲執政5年及到市府擔任副市長近3年，與柯文哲朝夕相處也與民眾黨並肩作戰，充分體認到要改變台灣政治就必須凝聚這股力量，唯有壯大這股力量，才更有能量對抗黑金貪腐及金權政治。

黃珊珊指出，柯文哲並不完美但在政治文化帶來的改變是顯而易見，包含堅守財政紀律、追求公平正義等，最重要的就是正直誠信，柯市府留下制度與團隊文化確實為台北市的未來帶來正面發展。

她表示，去年參選台北市長雖結果不如預期，但堅信改變政治文化的社會運動已開花結果，全台灣已有相當比例的中間選民從藍綠對立中覺醒選擇更正確價值。

黃珊珊指出，如果台北市已產生改變，一樣也可以改變台灣，今天起正式加入大家行列，一起勇敢航向未知的未來，努力往目標前進。至於是否退出親民黨，黃珊珊接受媒體電話訪問時僅回應目前仍在開會。