政院通過22部修法 破壞關鍵基礎設施加重刑罰

為強化關鍵基礎技術保護究責法制，行政院會今通過8個部會盤點出的22部法律條文修正草案，依行為態樣、侵害程度，加重危害重要場域與核心設備及資通設備的刑責。竊取、毀壞或其他非法方法危害功能正常運作者，最重處7年徒刑、併科500萬元以下罰金；若因此而致人於死者，處無期徒刑或7年以上徒刑。草案將送立法院審議。

台灣連結馬祖的2條海底電纜上個月遭切斷，導致1萬4000名馬祖居民沒有網路可用。桃園機場去年北側電車系統電纜遭人持油壓剪破壞，造成二航廈去年發生大停電。

行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會轉述，行政院長陳建仁表示，對於國家關鍵基礎設施及其他重大設施防護，攸關國家安全社會正常安全運作，例如電力、天然氣、石油、水資源等民生必要資源，重要設備安全運轉對國內整體供電供氣等安全性極具重要性，若遭蓄意破壞及影響正常運作，將對社會安定及國安造成影響。

羅秉成說明，此次修法採取一致原則與模式，由8部會盤點，以專條方式明定罰則，共計修正22部法律，對相關實體破壞或虛擬侵害等行為加重刑責，盼達到嚇阻效果。

包括由經濟部、交通部、衛福部、國科會、金管會、通傳會、數位部及原能會等8部會，分別提出「電業法」、「天然氣事業法」、「石油管理法」、「水利法」、「自來水法」、「產業創新條例」、「民用航空法」、「商港法」、「氣象法」、「鐵路法」、「大眾捷運法」、「公路法」、「郵政法」、「醫療法」、「全民健康保險法」、「傳染病防治法」、「太空發展法」、「銀行法」、「證券交易法」、「期貨交易法」、「電信管理法」及「核子事故緊急應變法」等相關條文修正草案。

針對保護重要場域與核心設備及核心資通系統，依行為態樣、侵害程度加重究責。像是以竊取、毀壞或其他非法方法危害功能正常運作者，處1年以上、7年以下徒刑，可併科500萬元以下罰金。意圖危害國家安全或社會安定，而犯上述之罪，處3年以上10以下徒刑，可併科5000萬元以下罰金。

若因相關行為導致釀成災害者，加重其刑至2分之1；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上徒刑，可併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下徒刑，可併科8000萬元以下罰金。