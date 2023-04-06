賴惠員硬扯「波波牙醫」白色恐怖 綠營醫界痛批消費血淚史

民進黨立委賴惠員將「波波牙醫」爭議比喻為「白色恐怖」，引發泛綠陣營與醫界不滿。具有醫師身分的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱批評賴，「硬拗是要氣死本土派支持者」，台灣牙醫學生聯合會昨夜也發表聲明，呼籲賴惠員切勿再以任何形式消費弱勢族群的議題，造成社會二度傷害。

立法院去年三讀通過「醫師法」部分條文修正案，其中包含七項附帶決議，放寬海外牙醫畢業生實習名額，由於賴惠員的女兒在波蘭念牙醫專班，賴遭質疑主導通過附帶決議，是為了女兒開後門，賴還被揶揄是「波媽立委」。

賴惠員日前在臉書表示，外國學歷的醫學院學生，要在台灣成為正式醫師，必須與國內醫學系畢業生一樣，通過甄試、實習，參加台灣的國家醫師資格考試等程序，跟國內醫學系畢業生被要求的規定同等嚴格並無差別。她說，千萬不要讓威權時期白色恐怖統治下曾經發生過的「海外黑名單」之事件，在21世紀裡再度重演的悲劇。

賴惠員將波波牙醫爭議類比為白色恐怖，吳欣岱表示，「用海外黑名單比喻是要氣死本土派支持者嗎？去年台北市長選舉這個議題吃的虧，還沒學乖嗎？」

本土小牙醫聯盟昨發聲明表示，白色恐怖是許多民進黨前輩和很多改革者為了爭取公平正義、民主自由經歷的血淚歷史，因為有這段傷痛，才有現在的寶島台灣。賴惠員竟在臉將波波牙醫實習問題比喻成白色恐怖、海外黑名單，為了護航波波牙醫，消費這段極其沈重的歷史。

台灣牙醫學生聯合會要求賴惠員回答兩個問題，是否有家人就讀波蘭當地大學牙醫學系？身為立委，是否忽略利益迴避，於2022年5月醫師法修法中提出附帶決議，要求開放國外學歷牙醫學生的國內實習限額？