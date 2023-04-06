賴惠員硬扯「波波牙醫」白色恐怖 綠營醫界痛批消費血淚史
民進黨立委賴惠員將「波波牙醫」爭議比喻為「白色恐怖」，引發泛綠陣營與醫界不滿。具有醫師身分的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱批評賴，「硬拗是要氣死本土派支持者」，台灣牙醫學生聯合會昨夜也發表聲明，呼籲賴惠員切勿再以任何形式消費弱勢族群的議題，造成社會二度傷害。
立法院去年三讀通過「醫師法」部分條文修正案，其中包含七項附帶決議，放寬海外牙醫畢業生實習名額，由於賴惠員的女兒在波蘭念牙醫專班，賴遭質疑主導通過附帶決議，是為了女兒開後門，賴還被揶揄是「波媽立委」。
賴惠員日前在臉書表示，外國學歷的醫學院學生，要在台灣成為正式醫師，必須與國內醫學系畢業生一樣，通過甄試、實習，參加台灣的國家醫師資格考試等程序，跟國內醫學系畢業生被要求的規定同等嚴格並無差別。她說，千萬不要讓威權時期白色恐怖統治下曾經發生過的「海外黑名單」之事件，在21世紀裡再度重演的悲劇。
賴惠員將波波牙醫爭議類比為白色恐怖，吳欣岱表示，「用海外黑名單比喻是要氣死本土派支持者嗎？去年台北市長選舉這個議題吃的虧，還沒學乖嗎？」
本土小牙醫聯盟昨發聲明表示，白色恐怖是許多民進黨前輩和很多改革者為了爭取公平正義、民主自由經歷的血淚歷史，因為有這段傷痛，才有現在的寶島台灣。賴惠員竟在臉將波波牙醫實習問題比喻成白色恐怖、海外黑名單，為了護航波波牙醫，消費這段極其沈重的歷史。
台灣牙醫學生聯合會要求賴惠員回答兩個問題，是否有家人就讀波蘭當地大學牙醫學系？身為立委，是否忽略利益迴避，於2022年5月醫師法修法中提出附帶決議，要求開放國外學歷牙醫學生的國內實習限額？
正與賴惠員角逐台南市第一選區立委初選的前台南市觀旅局長郭貞慧說，昨天陸續接到許多醫界與白色恐怖受難者家屬的電話，紛紛表示一定要下架不適任立委，甚至有民進黨同志向她表示，「若是賴惠員初選過關，恐將成為賴清德2024年總統大選最大破口」。
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