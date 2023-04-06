物價漲小吃都變貴有感 藍委批：政府放任通膨全民買單

物價上漲情況未歇，國民黨立委洪孟楷今發文表示，近期發現庶民小吃小菜如肝連、嘴邊肉等都悄悄貴了10到15元，詢問老闆也只有無奈，豬雞肉價格至少上漲三成，加上四月電價調漲成本增加。洪孟楷批評，政府放任通貨膨脹讓全民買單，應說明問題出在哪？還是以後就變常態，「價格上漲回不去了？」

洪孟楷指出，很多鄉親發現，近期去吃黑白切、家戶巷口的麵店等，不是變貴，就是同樣價格但份量減少，也是變相漲價。

洪孟楷提到，餐飲老闆說，以往農曆過年確實食材會由波動，那是因為家戶都吃大餐、準備豐盛要過年。但農曆年過完基本上價格就會回穩，但今年卻是到四月了仍高漲不下，全民都想問，豬肉、雞肉價格何時能回穩？農委會應該向國人說明交代。

洪孟楷表示，農委會應向國人說清楚，本次的豬雞肉價格上漲原因為何？有無人為操作因素；目前有什麼積極作為，這波漲價何時能回穩？以及未來會變成常態，農委會兩年前要開放萊豬時就說要砸128億成立「養豬國家隊」，現在價格飆漲卻束手無策，根本畫大餅毫無作為。

洪孟楷表示，民生問題才是國人鄉親所關心且切身有感，行政院長陳建仁別再說不是自己買菜所以不知道價格上漲，把人民的每件事都當成大事，這才是國人想看到的。