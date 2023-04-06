國民黨：民進黨三接反民主已經錯誤 四接不可一錯再錯

基隆護海公投遭中選會指控違反地方公投自治條例，國民黨上午舉行「民進黨沒收地方民意反民主！三接已經錯誤，四接不可一錯再錯」記者會，質疑根據相關法令規定，保育區的管理應由地方政府負責，明顯屬於地方自治事項，基隆公民有權針對四接工程進行地方性公民投票，中選會的作法根本是打壓基隆民意，呼籲蔡政府不要一錯再錯。

國民黨發言人林家興表示，基隆一個地方的維護環境的公投，中選會竟然認定違反基隆市公民投票自治條例規定，要沒收地方公投、踐踏民意。最荒謬的是，駁回基隆民意的兩個人，是都當過基隆市長的內政部長林右昌和中選會主委李進勇，果然是「高升中央，不理地方」，完全忘記基隆人曾經的託付。

桃園市議員詹江村以之前桃園的「珍愛藻礁」公投為例指出，三接工程對桃園的海岸，包括漁獲、生態等影響很大，桃園鄉親表達大力的反對，但民進黨中央政府一意孤行之後，現在也證明三接工程確實對桃園沿海造成很大傷害，難道這個錯誤要延續到基隆？基隆是北台灣漁獲或沿海觀光產業都很重要的縣市，若進行四接工程對當地生態環境影響很大。

關於護海公投所衍生的公民投票的爭議，律師簡榮宗指出，去年12月份內政部駁回基隆市政府有關公投議案的函詢，但早在去年8月基隆市前市長林右昌就可以駁回，因為是否為基隆的地方自治事項，地方政府本來就有審查的權利，所以林想駁又不敢駁，是怕影響選舉。

簡再指出，今年二月媒體披露內政部沒收公投之後，中選會跳出來說准駁與否是地方政府的權限，內政部沒有沒收，既然是地方政府的權限，為何基隆市長謝國樑市長許可公投提案的第一階段之後，中選會又跳出來說有違法之虞？不是說好是地方政府的權限嗎？根本是基隆市兩任前任市長聯手打壓地方性公投。

簡榮宗表示，從法律上來看，公民投票法第2條規定地方性自治重大事項的創制與複決，可以用地方性公投來表決；至於地方性的重大事項，根據地方制度法第19條明確規定，環境保護、農林漁牧、生態保育、觀光發展與都市的發展等都是縣市政府應該處理的自治事項。這次護漁公投的提案是能不能在所謂的基隆市水產保護區做四接工程，而基隆市的水產保護區，就是根據地方制度法第19條。

基隆市政府機要秘書練鴻慶舉例，當初三接公聽會上學者的說法反駁，「事實上它是一個具有全國性公民投票，是在能源政策，但並不等於它排除了在地方自治事項裡面就其他的部分也可能涉及到公民投票」。他表示，這代表「全國性公投與地方性公投不互斥」，能源政策雖然具有全國性的性質，但不等於排除地方自治事項，當初環保人士潘忠政選擇用全國性公投，不代表此議題不能以地方性公投進行。