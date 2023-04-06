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派員至巴西查外交官墜樓案？田中光：需要一定去

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部政務次長田中光在立法院外交及國防委員會備詢。記者季相儒／攝影
外交部政務次長田中光在立法院外交及國防委員會備詢。記者季相儒／攝影

我駐巴西聖保羅辦事處日前驚傳組長王之化墜樓輕生，遺孀俞惠敏日前撰寫公開信稱其墜樓原因不單純，疑似牽扯高額官邸修繕費用，以及職場霸凌。國民黨立委陳以信今於立院呼籲外交部應派員到巴西調查，外交部次長田中光回應表示，「需要的話一定會去。」

我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所輕生，從16樓墜樓身亡。王組長遺孀近來撰寫公開信給外交部長吳釗燮，指王之化的死不單純，要為死去的丈夫伸冤。

遺孀俞惠敏在信中表示，王之化曾在生前表示因不願草率核銷鉅額的官邸修繕費近40萬美元，遭到聖保羅辦事處馮姓處長挾怨報復。

另外，俞惠敏也在信中指控馮處長職場霸凌，丈夫生前也遭馮處長指控貪汙，並稱丈夫曾在3月6日錄音以明心志，並傳給辦事處以外的同事及友人，她也在事發當下將錄音檔傳給拉美司一名黃科長，希望外交部能主持公道。

對此，陳以信今於立法院外交及國防委員會中做出質詢，田中光則回答說，他不知道有沒有錄音檔，他也沒有聽過。然而，拉美司副司長張自信則證實有此錄音檔，不過張自信表示，由於內容牽涉隱私，所以不能全文公布，並稱已交政風單位處理。

至於墜樓案是否牽扯官邸修繕費用，田中光指出，王之化於去年7月到任，與修繕時間完全不同，相關經費不可能需要他來做核銷；外交部已展開密切調查。

陳以信則問，外交部是否派政風處人員到巴西調查？田中光則回答說，各種可行性的方案，外交部都會去做。

陳以信則進一步表示，現在辦事處的公正性已遭到質疑，若再交由駐處調查，恐無法取得社會信任；田中光對此表示，外交部一定會秉公處理，需要的話一定會人員去巴西調查。

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外交部 巴西

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