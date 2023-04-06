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低調不談徐巧芯 費鴻泰：阿彌陀佛不打內戰、看倌慢慢觀賞

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法委員台北市第七選區初選激烈，國民黨台北市議員徐巧芯認為初選制度有不公平處。國民黨立委費鴻泰今表示，他不予回應，因為一回應就是內鬥，黨部會很尷尬、黨員會失望。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法委員台北市第七選區初選激烈，國民黨台北市議員徐巧芯認為初選制度有不公平處。國民黨立委費鴻泰今表示，他不予回應，因為一回應就是內鬥，黨部會很尷尬、黨員會失望。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法委員台北市第七選區初選激烈，國民黨台北市議員徐巧芯要求辯論、並認為初選制度有不公平處。國民黨立委費鴻泰今在立法院被問及看法時表示，他不予回應，因為一回應就是內鬥，黨部會很尷尬、黨員會失望。

面對接連追問，費鴻泰更說，「阿彌陀佛，不打內戰」、「各位看倌慢慢觀賞」。

費鴻泰今早出席國民黨立法院黨團記者會，會後媒體詢問他怎麼看徐巧芯申訴制度不公平、以及是否擔心徐巧芯再次當面要求辯論等。

費鴻泰多次重申回應，希望槍口一致對外，選戰是高高興興，他注重自己對人民承諾完成多少，所以不做回應，「各位看倌，大家慢慢觀賞」。

費鴻泰也說，初選制度不是自己訂的，是台北市黨部和中央黨部，想信黨部都會有完整說明，起初選制度行之有年，「不是為我訂、也不是我訂」。

費鴻泰並指出，昨鴻海創辦人郭台銘投入國民黨總統徵召程序，他感到很高興，不管最後是郭台銘還是新北市長侯友宜出線，都希望國民黨贏得2024 總統、立法院過半。

費鴻泰 徐巧芯 國民黨

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