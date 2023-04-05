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獨／四接公投王醒之喊話2前市長 批內政部中選會藏貓膩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆護海公投提案人王醒之向兩位基隆前市長林右昌、李進勇喊話，指內政部與中選會不斷干預讓人錯愕，只會讓基隆市民發覺當中藏有貓膩。記者游明煌／攝影
基隆護海公投提案人王醒之向兩位基隆前市長林右昌、李進勇喊話，指內政部與中選會不斷干預讓人錯愕，只會讓基隆市民發覺當中藏有貓膩。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑核准四接公投連署案，中選會指違反地方公投自治條例，爭議未歇，基隆護海公投今表示，將展開第二階段連署工作，徵求500個連署點。提案人王醒之向兩位基隆前市長林右昌、李進勇喊話，指內政部與中選會不斷干預讓人錯愕，只會讓基隆市民發覺當中藏有貓膩。

基隆護海公投今天召開後續推動說明會及徵求志工計畫，不少人表明加入志工並要提供連署點。王醒之會後向本報表示，目前雖尚未收到基隆市政府「同意進行第二階段連署」正式公文，但已開始對全基隆市徵求500個連署點與連署志工。

王醒之指出，「基隆護海公投」宛如照妖鏡，兩個前基隆市長刻意曲解公投主文，更恣意擴張行政權，聯手防堵、打壓基隆市的第一個公民投票，「讓人民完全透視他們內在的政治恐懼」。

王醒之預測，為避免讓基隆市的民意集結，內政部長林右昌應該會在近日內報請行政院直接廢止或撤銷這個公投案，「逼著2千4百多個提案人最後只能走行政訴訟救濟，以幫台電爭取更多的時間，最後強行在環評會闖關通過」。

不過，王醒之也說，因為涉及地方與中央對公投主文的見解差異，最後還是行政院長陳建仁要面對這個難題，並且決定是否要在最後的任期內成為「沒收人民公投」的院長。

守護外木山行動小組論述組召集人、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，基隆的自然海岸僅剩13.91%，不應再減少，「自己的海都不能自己做決定嗎？」

基隆市船務代理公會前理事長曹育民也出席，他說，四接要填海造陸且東移案就設在港嘴，攸關基隆港日後生存發展，衝擊太大，「公投只是基隆人最基本的尊嚴」。

曹育民也呼籲兩位前市長，應再多花一些時間了解基隆港，對四接的問題，要多尊重港航人士專業的看法，不要辜負基隆人的期待。

基隆護海公投今宣布將展開第二階段連署工作，徵求500個連署點及連署志工。記者游明煌／攝影
基隆護海公投今宣布將展開第二階段連署工作，徵求500個連署點及連署志工。記者游明煌／攝影

公投 王醒之 基隆 四接

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