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中共聯合巡航 趙天麟：決策若失彈性 將被民主陣營圍堵

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委趙天麟。本報資料照片
民進黨立委趙天麟。本報資料照片

蔡英文總統美西時間5日將與美國眾議院議長麥卡錫會面，中共今天透過「福建海事」微信公眾號發布消息，宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航」。民進黨立委趙天麟今天表示，美國眾議長麥卡錫曾表示有意來台訪問，蔡總統選擇在美國見面，也算是降低衝突的選項，呼籲中共當局不要只要台美間互動，都要採取窮兵黷武的作為，一旦當決策失去彈性，自由民主陣營圍堵就會成為必然。

針對中共當局不滿蔡總統將與麥卡錫在美國見面，宣布將啟動「台灣海峽中北部聯合巡航」，趙天麟指出，中共這樣做法太沒必要，總統過境美國是歷任中華民國總統任內獲做的事情，固然這次與眾議長會面，但換個角度想，麥卡錫原本表達來台訪問意願，蔡總統選擇在美國見面，也是降低衝突的選項。

相較去年八月，美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中共發動圍台軍演，此次透過海事局宣布啟動台灣海峽聯合巡防，趙天麟認為，這樣做法只是製造軍事灰色衝突，因為中共當局透過海警法，被印太地區的國家認為即便是民防、海警，都已經具備軍事作為。

趙天麟說，中共動用武力來表達對台美互動的不滿，這是很不明智的做法，陸方把該有的彈性都擠壓了，一旦決策失去彈性，自由民主陣營圍堵就會成為必然，吃虧的會是陸方。

蔡英文

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