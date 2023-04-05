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國民黨肯定郭台銘追求團結勝選的胸襟

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
郭台銘在記者會中為之前退出國民黨鞠躬道歉。記者黃仲明/攝影
郭台銘在記者會中為之前退出國民黨鞠躬道歉。記者黃仲明/攝影

國民黨上午表示，鴻海創辦人郭台銘是藍軍重要的一份子，郭台銘追求團結勝選的胸襟令人感佩。

郭台銘結束訪美行程返抵台灣，他表達全力爭取國民黨2024年大選總統候選人提名的態度，如果最後由新北市長侯友宜獲得提名，他全力支持侯友宜。

國民黨指出，郭台銘是藍軍重要的一份子，不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要的資產，郭台銘表達不論最後提名誰，都願意和國民黨共同打拚、追求團結勝選，如此胸襟令人感佩。

國民黨表示，未來黨部將竭盡所能團結全民，凝聚所有支持中華民國、支持台灣安全繁榮、支持區域和平的力量，讓台灣未來遠離戰爭。

郭台銘今天結束訪美行程，於諾富特飯店召開記者會，表達願意參加徵招，並為退出國民黨道歉。記者黃仲明/攝影
郭台銘今天結束訪美行程，於諾富特飯店召開記者會，表達願意參加徵招，並為退出國民黨道歉。記者黃仲明/攝影

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