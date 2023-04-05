國民黨肯定郭台銘追求團結勝選的胸襟

國民黨上午表示，鴻海創辦人郭台銘是藍軍重要的一份子，郭台銘追求團結勝選的胸襟令人感佩。

郭台銘結束訪美行程返抵台灣，他表達全力爭取國民黨2024年大選總統候選人提名的態度，如果最後由新北市長侯友宜獲得提名，他全力支持侯友宜。

國民黨指出，郭台銘是藍軍重要的一份子，不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要的資產，郭台銘表達不論最後提名誰，都願意和國民黨共同打拚、追求團結勝選，如此胸襟令人感佩。