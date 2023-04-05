國民黨肯定郭台銘追求團結勝選的胸襟
國民黨上午表示，鴻海創辦人郭台銘是藍軍重要的一份子，郭台銘追求團結勝選的胸襟令人感佩。
郭台銘結束訪美行程返抵台灣，他表達全力爭取國民黨2024年大選總統候選人提名的態度，如果最後由新北市長侯友宜獲得提名，他全力支持侯友宜。
國民黨指出，郭台銘是藍軍重要的一份子，不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要的資產，郭台銘表達不論最後提名誰，都願意和國民黨共同打拚、追求團結勝選，如此胸襟令人感佩。
國民黨表示，未來黨部將竭盡所能團結全民，凝聚所有支持中華民國、支持台灣安全繁榮、支持區域和平的力量，讓台灣未來遠離戰爭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言