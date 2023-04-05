駐匈牙利代表把國旗當桌巾 綠委：有愛國心但做法引爭議

駐匈牙利代表劉世忠把中華民國國旗當桌巾，甚至把食物鋪墊在國旗上面，民進黨立委許智傑今天表示，劉世忠宣揚中華民國國旗，愛國心應該給予肯定，不過在做法上有引起爭議之處，外館應該要更加謹慎。

劉世忠近日在個人臉書發布與兒子參加國際學校的嘉年華日活動，推銷台灣小吃，照片中可見好幾面中華民國國旗被當成桌巾，食物墊在國旗上面，還壓住青天白日國徽，做法引起部分外交人士批評，更讓網友不滿。

許智傑今天受訪時表示，劉世忠的兒子在匈牙利國際學校的國旗日，高舉我們的國旗，劉世忠在世界宣揚中華民國國旗，他的愛國心應該給予肯定，「當然在做法上有引起爭議之處，也要提醒外館要更加謹慎」。

許智傑也說，在增加台灣國際能見度的時候，外館應該要避免引發不必要的困擾，希望國人給予辛苦的第一線外交人員多一些鼓勵和支持。

劉世忠事後回應，有些國家將國旗擺在桌上或掛在牆上作創意展示，從臉書照片可見，不只台灣，美國、德國、英國皆如此。外交部則說，該活動是當地國際學校舉辦的活動，各國學生用心推廣自己國家的文化與美食。