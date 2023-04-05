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2024曝藍基層超焦慮 李明賢籲：侯友宜應最慢4月中表態

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員李明賢認為，侯友宜最慢、最慢清明連假後、四月中就要宣布，不用等黨中央，因為現在地方焦慮太嚴重了。圖／引用直播
北市議員李明賢認為，侯友宜最慢、最慢清明連假後、四月中就要宣布，不用等黨中央，因為現在地方焦慮太嚴重了。圖／引用直播

國民黨2024布局，被視為國民黨最強母雞的新北市長侯友宜何時表態參選、黨何時徵召？國民黨北市議員李明賢分析，目前侯在等兩件事，一是在想適當的出場時機；再來是將兩岸外交論述立場準備好。李認為，侯友宜最慢、最慢清明連假後、四月中就應該宣布，不用等黨中央，因為現在地方焦慮太嚴重了。

李明賢說，尤其現在立委初選松信選區的費芯大戰，許多支持者會認為「是不是家裡沒大人？」母雞要先訂下來這個比較重要，定海神針要先出來。

李明賢接受媒體人朱凱翔專訪時表態「我唯一支持侯友宜」，他認為侯友宜宣布可以快一點，不用等黨中央，黨中央也要有明確的徵召時程，目前侯友宜就是在等適當的出場時機，「黨中央也要幫他鋪排好，確保徵召當一天不會有人出來反對。」

不過對於黨中央日前將內參民調也納入高雄市前市長韓國瑜，是否會增加侯友宜出線的難度？李明賢認為，的確沒有必要做這個，如果要列也應該將所有縣市長都納進去，乾脆也將台北市長蔣萬安納進去內參民調，應該是目標人選確定，包括侯友宜、郭台銘、甚至黨主席朱立倫納進去都沒有問題。

李明賢也透露，侯的幕僚有兩派，一派認為侯現在在新北市議會談兩岸論述、國政會失焦，不過他認為，前議員何博文當初質詢侯國家認同度的時候，侯友宜當時回答當警察時出生入死，怎麼會擔心有賣台問題，他認為侯的臨機應變是沒有問題。

侯友宜 李明賢

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