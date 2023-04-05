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駐匈牙利代表 國旗當桌巾惹議

聯合報／ 記者高凌雲陳熙文／台北報導
我駐匈牙利代表劉世忠在網路社群po照，顯示他把中華民國國旗當桌巾，將食物鋪墊在國旗上面，引發爭議。圖／翻攝自劉世忠臉書
我駐匈牙利代表劉世忠在網路社群po照，顯示他把中華民國國旗當桌巾，將食物鋪墊在國旗上面，引發爭議。圖／翻攝自劉世忠臉書

我駐匈牙利代表劉世忠在網路社群po文，照片顯示他把中華民國國旗當桌巾，將食物鋪墊在國旗上面，引發爭議。外交部昨表示，尊重駐外館處致力推廣我國軟實力，並提升台灣能見度的用心與做法。但國民黨立委陳以信認為，將國旗當作桌巾實在不妥，如果可以做桌巾，是不是也能拿來做抹布？

劉世忠在個人臉書發布與兒子參加國際學校的嘉年華日活動，推銷台灣小吃，照片中可見好幾面中華民國國旗被當成桌巾，食物墊在國旗上面，還壓住青天白日國徽。劉世忠做法引起外交人士批評，也讓網友不滿。

劉世忠事後回應表示，有些國家將國旗擺在桌上或掛在牆上作創意展示，從臉書照片可見，不只台灣，美國、德國、英國皆如此。但依劉世忠貼出的照片來看，其他國家攤位大多是將國旗懸掛起來。

外交部表示，該活動是當地國際學校舉辦的活動，各國學生用心推廣自己國家的文化與美食。有多年駐外經歷的外交人士說，外交官有這樣的行為，顯示素養不夠。另一位擔任駐外館長多年的人士說，劉世忠把國旗當桌巾的行為，非常白目。

蔡英文 國旗 陳以信 匈牙利

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