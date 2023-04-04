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國旗被當桌巾…駐匈牙利代表「擺食物」PO文惹議 外交部回應

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國旗被當桌巾？駐匈牙利代表「擺食物」PO文 外交部回應了

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國駐匈牙利代表劉世忠在社群網路上po文，照片顯示他最近在一場非正式活動當中，把中華民國國旗當桌巾，將食物鋪墊在國旗上面，引發爭議。圖／翻攝劉世忠臉書
我國駐匈牙利代表劉世忠在社群網路上po文，照片顯示他最近在一場非正式活動當中，把中華民國國旗當桌巾，將食物鋪墊在國旗上面，引發爭議。圖／翻攝劉世忠臉書

我國駐匈牙利代表劉世忠在社群網路上po文，照片顯示他最近在一場非正式活動當中，把中華民國國旗當桌巾，將食物鋪墊在國旗上面，引發爭議。對此，外交部表示，尊重駐外館處致力推廣我國軟實力，並提升台灣能見度的用心與作法。

我國駐匈牙利代表劉世忠4月2日在臉書上分享，自己兒子就讀的國際學校近日舉辦「國際嘉年華日」，活動中劉世忠的兒子也布置攤位，販賣台灣美食，宣傳台灣文化，卻將國旗當成桌巾，引發網路上的討論。

外交部表示，該活動是當地國際學校舉辦的活動，各國學生用心推廣自己國家的文化與美食。我國國旗與其他國家國旗並列，也懸掛在活動現場。外交部對於駐外館處致力推廣我國軟實力，並提升台灣能見度的用心與作法表示尊重。

國民黨立委陳以信則認為，將國旗當作桌巾實在不妥，要是飯菜掉在上面、咖啡倒在上面怎麼辦？也質疑如果今天國旗可以做桌巾，是不是也能拿來做抹布？認為劉世忠作為外交官，此舉有欠考慮。

民進黨立委趙天麟卻有不同的想法，他認為台灣在匈牙利的能見度較低，在開拓外交空間上相對而言比較辛苦，需要更多的創意輔助，雖然國旗在活動中被當做桌巾，但其實是以創意的手法增加中華民國國旗的曝光度，是值得鼓勵的事情，並非對國旗不敬，認為大家不必過度解讀，扭曲了本意。

國旗 外交部 匈牙利 陳以信 趙天麟

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