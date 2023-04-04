快訊

馬英九訪中行程受關注 專家揭北京「2個目的」

嘉義老農離奇陳屍果園 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜發文祝兒童節快樂 韓粉鼓吹「2024不能缺席」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
前高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

高雄市前市長韓國瑜發文祝賀兒童節快樂，分享北新國小管絃樂社團演出照片，祝福全天下孩子發揮專長，找到夢想活出自信與快樂。發文後多位國民黨民代紛附和，但也有韓粉鼓吹「韓總出來選總統，台灣需要你」、「國民黨需要你親自出征」，韓國瑜沒有正面回應。

韓國瑜曾代表國民黨在2020年參選總統失利，後來也失去高雄市長寶座，近年投身公益，帶領典亮慈善基金會推動公益活動與關懷弱勢。

今天是兒童節，韓國瑜在臉書分享北新國小管絃樂社團演奏照片。韓國瑜說，樂團中年紀最小的孩子就讀幼稚園中班，已經學小提琴兩年，這群孩子跟著丁國翔老師到各個社區活動、安養中心、甚至監獄義演，小小年紀就懂得欣賞音樂藝術的美好，更學會身體力行去付出愛與關懷，相當值得敬佩！

「今天是兒童節，祝福全天下的孩子們都能發揮自己的專長、找到自己的夢想，活出自信與快樂！」韓國瑜如此祝賀全天孩子兒童節快樂。

韓國瑜發文後，疼愛孩子的心意引發不少共鳴，但也有韓粉離題，陸續表態說「韓國瑜不能在2024年總統選戰中缺席」、「韓總，連續假期快樂！但不要忘了台灣人民都還在等待你」、「2024總統候選人要有韓總！只有韓國瑜總統才能保護這些孩子的未來」、 「兒童是國家未來的主人翁，韓市長您的責任未了」、「2024國民黨需要你親自出征，快出來吧！」、「現在人民都需要你的保護，莫忘初衷苦民所苦！」。

韓國瑜分享北新國小管絃樂社團演奏照片，祝賀全天下小孩發揮專長、找到夢想。圖／取自韓國瑜臉書
韓國瑜分享北新國小管絃樂社團演奏照片，祝賀全天下小孩發揮專長、找到夢想。圖／取自韓國瑜臉書

韓國瑜 兒童節 國民黨

延伸閱讀

藍2024總統提名民調納韓國瑜？李四川說話了

那個男人要回來了？朱立倫已見韓國瑜 國民黨這樣說

朱立倫、韓國瑜會面有共識 支持黨主要總統候選人

同仁這張照片李四川曝心聲 網笑：竟拿韓國瑜出來墊背

相關新聞

韓國瑜發文祝兒童節快樂 韓粉鼓吹「2024不能缺席」

高雄市前市長韓國瑜發文祝賀兒童節快樂，分享北新國小管絃樂社團演出照片，祝福全天下孩子發揮專長，找到夢想活出自信與快樂。發...

2024立委戰／柯文哲訪美前啟動民眾黨提名布局 不分區擬設2年條款？

對於明年立委選舉，民眾黨日前通過選舉提名辦法，預計在黨主席柯文哲訪美前成立選舉決策委員會，啟動區域立委及不分區立委提名作業。黨內人士透露，區域立委提名將採取保守策略，不會提名過多，現任不分區立委多數將轉戰區域立委。不分區立委部分，則規畫把不分區立委四年任期拆成兩個人當，等同於一人當兩年，因此不分區立委提名可能會提好提滿。...

拿國旗當桌巾是行銷台灣？駐匈牙利代表劉世忠PO文惹議

駐匈牙利代表劉世忠自行在社群媒體公開，他最近在一場非正式活動當中，把中華民國國旗當桌巾，將食物鋪墊在國旗上面。劉世忠把國旗當桌巾的作法，引發爭議。

林濁水：大陸仍有土地屬中華民國 但剩孫中山墳墓那塊

前總統馬英九日前在中國大陸提及中華民國憲法概念，表達兩岸同屬一中。民進黨前立委林濁水今天臉書表示，台灣和大陸都是中華民國...

林智堅與家人首次共度兒童節 發文「盼孩子原諒爸爸過去的缺席」

今天是兒童節，新竹市前市長林智堅在臉書發出長文「給你和孩子的一封信」，分享近月和太太、3個小孩相處的點滴，並表示今天將要...

民進黨發言人：侯友宜市政沒做好 就準備落跑選總統

新北市長侯友宜昨天拋出「三個呼籲」，被認為談及國政議題，已在為參選總統暖身。民進黨發言人張志豪今天表示，侯友宜面對一堆市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦