韓國瑜發文祝兒童節快樂 韓粉鼓吹「2024不能缺席」

高雄市前市長韓國瑜發文祝賀兒童節快樂，分享北新國小管絃樂社團演出照片，祝福全天下孩子發揮專長，找到夢想活出自信與快樂。發文後多位國民黨民代紛附和，但也有韓粉鼓吹「韓總出來選總統，台灣需要你」、「國民黨需要你親自出征」，韓國瑜沒有正面回應。

韓國瑜曾代表國民黨在2020年參選總統失利，後來也失去高雄市長寶座，近年投身公益，帶領典亮慈善基金會推動公益活動與關懷弱勢。

今天是兒童節，韓國瑜在臉書分享北新國小管絃樂社團演奏照片。韓國瑜說，樂團中年紀最小的孩子就讀幼稚園中班，已經學小提琴兩年，這群孩子跟著丁國翔老師到各個社區活動、安養中心、甚至監獄義演，小小年紀就懂得欣賞音樂藝術的美好，更學會身體力行去付出愛與關懷，相當值得敬佩！

「今天是兒童節，祝福全天下的孩子們都能發揮自己的專長、找到自己的夢想，活出自信與快樂！」韓國瑜如此祝賀全天孩子兒童節快樂。

韓國瑜發文後，疼愛孩子的心意引發不少共鳴，但也有韓粉離題，陸續表態說「韓國瑜不能在2024年總統選戰中缺席」、「韓總，連續假期快樂！但不要忘了台灣人民都還在等待你」、「2024總統候選人要有韓總！只有韓國瑜總統才能保護這些孩子的未來」、 「兒童是國家未來的主人翁，韓市長您的責任未了」、「2024國民黨需要你親自出征，快出來吧！」、「現在人民都需要你的保護，莫忘初衷苦民所苦！」。