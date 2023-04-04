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施政百日林楚茵批侯友宜六都墊底 市府：中央讓人民水深火熱

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
綠營立委林楚茵今早在臉書公布批評新北市長侯友宜不管是醫療衛生、消防公安、觀光，都是六都墊底。本報資料照片
綠營立委林楚茵今早在臉書公布批評新北市長侯友宜不管是醫療衛生、消防公安、觀光，都是六都墊底。本報資料照片

今天兒童節逢縣市長上任第100天，民進黨立委林楚茵今早在臉書公布「銘傳大學網路聲量與新美體研究中心」對六都市長八大施政百日好感度，批評新北市長侯友宜不管是醫療衛生、消防公安、觀光，都是六都墊底；新北市府回擊，中央執政近8年還讓人民陷於缺蛋、缺水、缺雞肉、物價飆漲等水深火熱生存問題。

數據顯示，民進黨高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲在六都市長八大施政百日好感度分居一、二名。林楚茵說，好感度最低的就是侯友宜；台北市長蔣萬安也不遑多讓，交通、教育都是吊車尾。民眾最基本的需求就是行的安全、住的安心，結果一百天過去，交通沒改善，越住越退步，這些國民黨首長 選前騙票、選後跳票，民眾反應證明國民黨執政就是用擺爛回應選民期待。

新北市政府副發言人張劭斌回擊「又來了！」他說，林楚茵身為立委，不監督中央缺蛋等水深火熱的民生問題，卻反而老是隔空捏造、亂噴顛倒黑白的政治口水，抹殺新北市府所有基層公務員的辛苦努力。這不是政治操作，什麼才叫做政治操作？「不了解新北市的林委員，有空多來新北走走，就會了解新北市進步與蛻變有多大。」

新北市政府副發言人張劭斌回擊林委員身為立法委員不監督中央執政將近8年，怎麼還讓人民陷於缺蛋、缺水、缺雞肉、物價飆漲等水深火熱的生存問題中。圖／張劭斌提供
新北市政府副發言人張劭斌回擊林委員身為立法委員不監督中央執政將近8年，怎麼還讓人民陷於缺蛋、缺水、缺雞肉、物價飆漲等水深火熱的生存問題中。圖／張劭斌提供

林楚茵 國民黨

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