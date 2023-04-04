施政百日林楚茵批侯友宜六都墊底 市府：中央讓人民水深火熱

今天兒童節逢縣市長上任第100天，民進黨立委林楚茵今早在臉書公布「銘傳大學網路聲量與新美體研究中心」對六都市長八大施政百日好感度，批評新北市長侯友宜不管是醫療衛生、消防公安、觀光，都是六都墊底；新北市府回擊，中央執政近8年還讓人民陷於缺蛋、缺水、缺雞肉、物價飆漲等水深火熱生存問題。

數據顯示，民進黨高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲在六都市長八大施政百日好感度分居一、二名。林楚茵說，好感度最低的就是侯友宜；台北市長蔣萬安也不遑多讓，交通、教育都是吊車尾。民眾最基本的需求就是行的安全、住的安心，結果一百天過去，交通沒改善，越住越退步，這些國民黨首長 選前騙票、選後跳票，民眾反應證明國民黨執政就是用擺爛回應選民期待。