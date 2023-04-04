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林濁水：大陸仍有土地屬中華民國 但剩孫中山墳墓那塊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。本報系資料照
民進黨前立委林濁水。本報系資料照

前總統馬英九日前在中國大陸提及中華民國憲法概念，表達兩岸同屬一中。民進黨前立委林濁水今天臉書表示，台灣和大陸都是中華民國領土，馬英九在講什麼夢話；雖然大陸仍有土地屬於中華民國，但是只有在孫中山墳墓那一塊。

林濁水幾天前在臉書也寫到，國民黨一中各表嗆得很大聲，到了正宗中國，只有一個地方可以表，先人墳墓前面三尺地。其餘大片山河無中華民國容身之處，到了墳墓外面，寫振興中華，落款，日期只剩下百十二，硬是心不甘情不願地把中華民國藏起來不表。

林濁水又說，蔡英文總統說「四個堅持」很好，英粉起鬨嗆，用來代替台灣主權獨立最好，美國就不會疑慮了，要推銷到國際上。如今蔡總統到美國了，不是大可趁機在不會疑慮的國家推銷？不幸不要說推銷「四個堅持」，最起碼的一堅持，只中華民國一個堅持，也一樣藏了起來不堅持更不推銷了。

林濁水表示，這就是台灣的真實處境，國家、兩黨的共同悲哀，但兩黨只悶頭搞國內消費，硬說要把偉大發明推銷到外面去。等到「雙英」英勇出征，真相掩蓋不住，兩人同樣裁在中華民國是違禁品上。兩黨硬拗，互嗆自己最棒，而對方不行就是不行，完全沒有誠實面對真相的勇氣。

林濁水 馬英九 蔡英文

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