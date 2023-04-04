林智堅與家人首次共度兒童節 發文「盼孩子原諒爸爸過去的缺席」

今天是兒童節，新竹市前市長林智堅在臉書發出長文「給你和孩子的一封信」，分享近月和太太、3個小孩相處的點滴，並表示今天將要和妻小第一次一起度過屬於一家人的兒童節，而不再是在兒藝節活動現場上匆匆的招呼。他最後也分享「新竹是我們的家」，7年多來留下許多市政建設與活動作為給孩子的兒童節禮物，「希望這座城市生活的孩子們都好，給大家一個更好的未來」。

林智堅說，2023年對他和家人來說都不是容易的一年，2022年短暫的時間內決定離家（指北上參選桃園市長）對他和家人來說都是生活上很突然的改變。在選舉的那段日子，自己忙到幾乎沒有時間和家人吃一頓飯，只能趁著晚上孩子睡前在行程結束時短暫視訊，那種對家人思念與虧欠確實令人難熬。

林智堅說，回到新竹也從原本的宿舍搬回老家香山，眼前的景象數百件的紙箱堆在家裡每個角落，甚至餐桌還是用露營用桌子。他感謝妻子當時一肩扛起家務，包含幫孩子搬家，孩子從市區轉學到香山等，沒有訴苦抱怨，「所以當我回到家時，我們給了彼此一個大大的擁抱」，兩夫妻都知道很多想說的話都在那一刻、那一個擁抱說完了。

今天是兒童節，林智堅分享透露過去擔任市長早出晚歸不是一位盡責的爸爸。雖然有機會他總會和太太協調讓3個孩子到活動現場跟他見一面，但又為了保護他們，從小就被媽媽訓練人多的地方不要和爸爸打招呼，不過孩子也練就了另一種默契，那就是用眼神交流打招呼。

林智堅說，最近有機會幫忙孩子檢查功課，但除了數學還招架的住，其他科目自己幾乎是和他們一起在學習，孩子們知道爸爸英文不好，他們會用英文聊天，看爸爸聽不懂，自己樣子雖然很「囧」，但心裡有一種欣慰，「因為孩子比我更好」。

此外，林智堅也說，人生哲學上也有很多的收穫，譬如孩子曾突然冒出一句「社會很複雜」也許是他似懂非懂在學習的過程；有一次突然說「生活很簡單」，認為孩子也是他生命的導師，「童言童語的他們開導了我。」

「突如其來的轉變和挫折，卻讓我在家庭生活當中得到更多。」林智堅說，今天將要和太太和三個孩子第一次一起度過屬於我們一家人的兒童節，希望孩子長大時的可以原諒爸爸過去的缺席。

林智堅最後也祝所有新竹的孩子們兒童節快樂，文末寫下自己擔任市長時期準備的許多「兒童節禮物」，包含兒童醫院、新竹市立動物園改造、新校園運動、班班有冷氣、通學步道、進擊的公園、兒藝節、仲夏藝文季、萬聖節大遊行，還說請各位爸媽幫他問問孩子，文章發出後9小時吸引6000多人按讚。