快訊

獨／莊嚴大佛陪吃火鍋！高雄名店「天水玥」無預警熄燈

機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

研究指綠茶最能降膽固醇、烏龍茶降三酸甘油脂 名醫這樣解讀

民進黨發言人：侯友宜市政沒做好 就準備落跑選總統

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪。本報系資料照
民進黨發言人張志豪。本報系資料照

新北市長侯友宜昨天拋出「三個呼籲」，被認為談及國政議題，已在為參選總統暖身。民進黨發言人張志豪今天表示，侯友宜面對一堆市政問題亟待規畫處理，正因一再讓市民感受市府決策失序，也反映在近期民調結果，試圖給出警訊，但侯友宜竟然還有時間拋三個呼籲，看來是打算置之不理，逃避議會質詢，請假落跑選總統。

張志豪指出，要請問侯友宜，29區的區位經濟規畫了嗎？連中和灰磘都市計劃中的生醫園區規劃都做半套，其他行政區呢？姊妹市準備締結了嗎，年底前可以增加幾個？河川治理都整治完成了嗎？青年社會住宅開始著手規畫了嗎？長者及幼兒社會福利妥善了嗎？公托公幼數量呢？通學巷落實了嗎？人行道𣈱通了嗎？路平了嗎？危險的交通路段都處理了？甚至連一個中和興南夜市門面的牌樓帆布掉落問題，至今都沒處理。

張志豪質疑，為何侯友宜老愛用臉書說三道四，對黨內權鬥也是，連黑金都只在臉書反，不見具體且積極的行動反黑金復辟；對同黨至今仍被羈押的澎湖縣議長劉陳昭玲及雲林縣議長沈宗隆等人隻字未提，當作不存在，更始終迴避擔任市長和副市長任內官員涉貪、涉弊問題。

張志豪表示，前總統馬英九訪陸行至今，一路唱和中共論調，攻擊自己的國家與政府，甚至主張九二共識、兩岸同屬一中，實在讓人搞不清楚到底是代表哪個國家發言？而侯友宜到現在一直不對馬英九的離譜主張和言論表態，究竟侯的兩岸主張跟論述是什麼，應該說清楚講明白。

張志豪指出，台灣的未來由台灣全體人民共同決定，侯友宜應該對還在訪陸的馬英九喊話，要求他言論應該有所節制，期待侯市長至少「寫個臉書」呼籲也好。

侯友宜 馬英九

延伸閱讀

綠委：侯友宜好感度六都墊底 藍營用擺爛回應選民期待

總統大選蓄勢待發？侯友宜首談國政提「三點呼籲」

馬英九倡「同屬一中」 民進黨要朱立倫、侯友宜懸崖勒「馬」

侯友宜答應代辦民汐線段規畫 新北捷運局：經營權等細節討論中

相關新聞

林濁水：大陸仍有土地屬中華民國 但剩孫中山墳墓那塊

前總統馬英九日前在中國大陸提及中華民國憲法概念，表達兩岸同屬一中。民進黨前立委林濁水今天臉書表示，台灣和大陸都是中華民國...

林智堅與家人首次共度兒童節 發文「盼孩子原諒爸爸過去的缺席」

今天是兒童節，新竹市前市長林智堅在臉書發出長文「給你和孩子的一封信」，分享近月和太太、3個小孩相處的點滴，並表示今天將要...

拿國旗當桌巾是行銷台灣？駐匈牙利代表劉世忠PO文惹議

駐匈牙利代表劉世忠自行在社群媒體公開，他最近在一場非正式活動當中，把中華民國國旗當桌巾，將食物鋪墊在國旗上面。劉世忠把國旗當桌巾的作法，引發爭議。

你給我記者EP108｜國民黨內亂 再老大心態等著輸！新兩岸論述且看馬英九？

前總統馬英九清明連假訪問中國大陸，不僅連提「中華民國」、「九二共識」，還突破性地從兩岸各自的憲法、在大陸談「一個中國」，並絕口不提「一中各表」。其中他所提倡的「加強兩岸交流、減少隔閡」，能成為國民黨新的兩岸論述嗎？而馬英九雖然敢在中國大陸公開稱中華民國，過去連戰訪陸也有過，但這都得看時機的，為什麼？ 此外，上個月的國民黨鬧出一份只存活2天的選策會名單，今天也來幫大家分析其中道理；另外，原來侯友宜想選總統，在2021年就有念頭了嗎？

民進黨發言人：侯友宜市政沒做好 就準備落跑選總統

新北市長侯友宜昨天拋出「三個呼籲」，被認為談及國政議題，已在為參選總統暖身。民進黨發言人張志豪今天表示，侯友宜面對一堆市...

美國「疑賴論」未消 賴清德拿出什麼樣的兩岸論述成關鍵

近來蔡英文總統，與馬英九前總統先後出訪，一人在卸任前訪問友邦，並過境美國，另一人則首度以中華民國卸任總統身份跨海到中國祭祖，巧合地拼湊成中美台關係的當前寫照。然而被視為民進黨總統接班人的賴清德卻意外地無聲無息。 賴清德一方面可能是尊重蔡英文，禮讓她作為現任總統，讓她繼續掌握台灣外交國防的話語權，另一方面則有可能是，賴清德正努力協調黨內立委初選，尚未準備好站上中美台三方角力的舞台。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦