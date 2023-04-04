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【即時短評】蔡麥沒見到前都有變化 美中台護欄內持續角力

聯合報／ 記者張文馨

北京依然可能對蔡英文總統會晤聯邦眾議院議長麥卡錫作出強烈回應，到目前為止台北甚為低調，華府和北京數度隔空喊話，但沒上升到採取預防性行動的狀態，凸顯美中台仍在「護欄」內持續角力。

對華府和北京來說，此行麥卡錫並未以議長之尊，在國會山莊接待蔡總統，未破台灣總統不得訪問華府的陳年默契；對台北而言，緩步推升總統過境的實質作用與重要性，才是這次過境外交的重點。

台北對過境一直很低調，隨團和支援的駐地記者在紐約能「公開」採訪的，只有一場僑宴，加上一場會晤台灣青年的活動，最重要的智庫獲獎與演說選擇閉門舉行，與會者會後口徑一致稱，主辦方不希望他們說太多；事後看來，府方刻意壓低紐約行的聲量，避免操作不慎，給蔡麥會投下變數。

無論是紐約行程或洛杉磯行程，都是壓到最後一刻才宣布；蔡總統與麥卡錫的會面計畫3日終於揭曉，還是麥卡錫辦公室透過電郵發布採訪通知，總統府無時差地轉發這則採通，而非總統府和麥卡錫辦公室同步公布訊息；這些細節都可以嗅出一絲不尋常氣息。

實際上，比起中華民國歷任總統趁過境期間會晤美國聯邦參眾議員，蔡此行會晤的國會訪團是由議長帶頭，從形式上看層級略微提升，這點拜登政府一直盡力淡化，並從一開始說的北京沒有理由反應過度，到最新的「強烈敦促」北京不要反應過度，均由白宮主控對外發言，凸顯對於此一可能引發台海動盪的會晤，情勢嚴峻。

在麥卡錫公布會晤蔡總統行程後，蔡怎麼見他？會有多少人參與？會中談了什麼？麥卡錫是否會再次重申他要訪問台灣？都可能影響美中台和區域安全局勢，值得密切關注。

麥卡錫 北京 華府

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