我駐巴西聖保羅外交官墜樓 立委要求檢討心理輔導機制

中華民國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化跳樓輕生，跳樓原因疑似牽扯高額官邸修繕費用核銷爭議，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，外交部務必公正客觀地調查，釐清相關責任歸屬，他要求外交部重新檢視相關心理輔導機制標準作業程序與反應管道是否暢通。

邱臣遠透過臉書發文表示，有關我國駐巴西聖保羅外交官墜樓，他提出幾點建議，希望外交部回覆，包括外交部務必公正客觀地調查清楚有關霸凌與40萬美元的官邸修繕工程款挪用之事，等到調查結果完成後，必須釐清相關責任歸屬，給國人一個交代。

邱臣遠說，外交部與其他有駐外人員的部會，必須檢視是否掌握駐外人員在當地的工作與生活狀況，以及內控管理流程是否有效，不要讓這類情況再發生，駐外人員需要被關心及激勵，他要求外交部重新檢視相關心理輔導機制標準作業程序與反應管道是否暢通。

邱臣遠指出，外交部在調查清楚後，應該儘快向立法院外交國防委員會報告。