聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠委：侯友宜好感度六都墊底 藍營用擺爛回應選民期待
民進黨立委林楚茵今天表示，銘傳大學公布六都市長好感度民調，民進黨執政高雄市、台南市勇奪冠亞軍，證明民進黨執政是品質保證，新北市長侯友宜好感度最低，台北市蔣萬安更是不惶多讓，證明國民黨執政是用擺爛回應選民的期待。
林楚茵上午在臉書發文指出，今天是4月4日兒童節，也是去年11月26日的九合一大選後施政百日，她要帶大家檢視六都首長政績驗收，數字會說話。
林楚茵指出，銘傳大學3月31日公布六都市長好感度民調，民進黨執政高雄市、台南市勇奪冠亞軍，總得分遠超過其他四都，證明民進黨執政是品質保證。
林楚茵說，好感度最低的就是侯友宜，不管是醫療衛生、消防公安與觀光都是六都墊底，蔣萬安不遑多讓，在交通及教育吊車尾，民眾最基本的需求就是行的安全、住的安心，結果100天過去，交通沒改善，越住越退步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言