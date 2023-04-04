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綠委：侯友宜好感度六都墊底 藍營用擺爛回應選民期待

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
根據銘傳大學公布的六都市長好感度民調，侯友宜的好感度排名墊底。圖／聯合報系資料照片
根據銘傳大學公布的六都市長好感度民調，侯友宜的好感度排名墊底。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林楚茵今天表示，銘傳大學公布六都市長好感度民調，民進黨執政高雄市、台南市勇奪冠亞軍，證明民進黨執政是品質保證，新北市長侯友宜好感度最低，台北市蔣萬安更是不惶多讓，證明國民黨執政是用擺爛回應選民的期待。

林楚茵上午在臉書發文指出，今天是4月4日兒童節，也是去年11月26日的九合一大選後施政百日，她要帶大家檢視六都首長政績驗收，數字會說話。

林楚茵指出，銘傳大學3月31日公布六都市長好感度民調，民進黨執政高雄市、台南市勇奪冠亞軍，總得分遠超過其他四都，證明民進黨執政是品質保證。

林楚茵說，好感度最低的就是侯友宜，不管是醫療衛生、消防公安與觀光都是六都墊底，蔣萬安不遑多讓，在交通及教育吊車尾，民眾最基本的需求就是行的安全、住的安心，結果100天過去，交通沒改善，越住越退步。

銘傳大學在今年3月31日公布「六都市長八大施政百日好感度」。圖／林楚茵國會辦公室提供
銘傳大學在今年3月31日公布「六都市長八大施政百日好感度」。圖／林楚茵國會辦公室提供

民進黨 林楚茵 侯友宜 新北

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