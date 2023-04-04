蛋缺電漲路塞 洪孟楷批蔡政府：連假新民怨

連假期間，出遊人潮多，國民黨立委洪孟楷表示，因為事先的配套疏導不足，而造成國道又一次嚴重的塞車，有人塞到懷疑人生。而缺蛋、電價漲等民生議題持續籠罩，無怪乎當新北市長侯友宜點出問題，會獲得許多民眾迴響，因為「人民的任何事都應該是政府的大事！」繼續政治意識治國，真的只是離國人越來越遠。

洪孟楷指出，昨天跑地方行程，一個知名餐廳的老闆跟他說「以前一箱蛋20斤600元，現在委員你知道多少錢嗎？1600元！漲了快兩倍！而且還需要套交情先送。到底何時有辦法恢復？」又看到地方小吃店家，乾脆直接貼出公告，「不賣蛋了！」綠營執政七年多，讓小吃店直接沒蛋賣，這樣真的好意思嗎？

洪孟楷說，蛋缺電漲路塞，這是連假新民怨。後天收假還有一波高峰，呼籲交通部門該調整或疏導請盡速規劃，分散車流才能讓國人順暢返回工作崗位。而民生的蛋及電價，必須要拉高層級由行政院來帶領各部會因應，溫柔堅韌是華而不實的口號，告訴國人何時解決、如何解決，電價漲避免帶動另一波通貨膨漲，這才是政府應該要面對的事。「人民的任何事，都該是政府的大事！」