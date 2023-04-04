【專家之眼】國際格局與雙英尬場

近日雙英出訪撞期，但新的國際格局已儼然而生，因而內外交織，導致美中台三邊關係的變化。

此次蔡英文過境美國，確實十分低調，甚至還磕磕碰碰，盛況未現。這就可從大環境與小環境來分析。大環境是日前習近平訪俄，與普亭總統達成一些協議，導致美中的博弈產生一些變化。在二月份美台雙方在華盛頓AIT總部舉行國安高層對話時，美方提示台灣必須化解可預期的危機，此乃雙方的默契。可見美方的台灣牌，現正與中方的俄國牌開始進一步博弈。

再者，繼2015年習近平提出「人類共同價值」之後，近來中方又陸續提出全球安全、發展、文化等三倡議，以期謀求世界的和平與發展。再加上，中方還促成伊朗與沙烏地的和解建交，現還在調解以色列與巴勒斯坦的紛爭，以及提出俄烏和談的12點聲明等，勸合促談的立場明顯，這與西方國家，尤其是美國供火加油的作為，形成鮮明的對比。

易言之，此乃以太極拳來對付西洋拳，螞蟻雄兵，圍棋圍堵，以至於鄉村包圍城市，這提供了非西方國家另一種選擇，跟著美國是打仗，跟著中國謀和平，甚至已產生相當的影響。如今正面臨轉捩點，美西方國家在抗中方面好似已不易佔到上風。

目前，星、馬、巴西、西班牙、法國與歐盟的領導人，都紛紛訪中或在訪中的途中，此乃繼去年底G20與APEC之後，中方再度的主場外交，甚至美國財政與商務部長，甚至國務卿布林肯都有意到訪，自然必須塑造有利的外部環境。其實，中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，其理甚明。況且，兩大國的依存度極高，美國這種好勇鬥狠的性格，終於碰到對手，必將受到教訓後才會反省。

在此大環境變遷的影響下，美國雖已通過「台灣旅行法」，台灣高官都可訪美，甚至到華府，但為何此次蔡英文還採過境方式，更避開華府？尤其「哈德遜研究所」位於華府，但卻選在紐約的一個旅館來迎接蔡英文，也是精心安排。甚至該所抗中一哥蓬佩奧都未出席，引起廣泛聯想，難道是北京壓力奏效？還是被收買？再加上，麥卡錫原本計畫四月份訪台，但已改為在加州舉行蔡麥會，現又傳出蔡麥會與演講都可能取消，降低台海風險的跡象明顯。

而美方是否還將加劇與中方的競爭，比如國會高層將進一步訪問台灣，共和黨控制的眾議院將公開批評中國，包括調查新冠疫情溯源等，是否還將繼續？共和黨總統候選人也將會競相表現對華的強硬，而拜登政府將更加強亞太地區的威懾力量，並更進一步限制中國在國家安全敏感領域的科技，美方這些意象是否有所減緩，都是重要的觀察指標。

在看蔡馬撞期，其實共有三種說法：1.巧合；2.馬主動；3.蔡主動。若是巧合，可能沒有如此簡單。假設蔡不出訪，那這十多天馬的新聞都是頭條，政府豈不顏面無光？這又給國際發出何種訊號？

再者，馬辦早在農曆年前就開始籌劃祭祖之旅，並已向政府報備，而祭祖就必須在清明前後，時間比較確定。反觀蔡此次又不是去參加友邦領導人就職，時間的安排比較有彈性。況且，此次蔡過境美國，美方的接待單位以在野的共和黨為主，而讓執政的民主黨不必完全負責。諸如此類，故可推論，此次蔡尬馬的機率比較大，而美方的表現好似相當勉強。

最近，馬英九在大陸稱自己是中國人以及中華民國總統，確實打破以往的禁忌，這都是基於主客雙方的堅實的互信基礎所致。而中國人可解釋為中華國人，或是文化的中國人，進而中華民國是我們的國，台灣是我們的家，根本四平八穩。我們不亦可稱為是台灣的中國人？這對於兩岸的融合與發展，貢獻良多。由此可見，馬英九有意兩岸降溫，而蔡英文有意升溫，兩者高下立判，此乃提供民眾2024的最佳參考。